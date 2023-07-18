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Özet

  • Kraken'in ABD'deki ticaret hacmindeki payı son 18 ayda iki katın üzerinde artarak en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Artışın ana nedeni, kullanıcıların Kraken Pro uygulamasına olan ilgisinin artması ve platformun sayısının 5 kat artmış olması.
  • Avrupa'da ise Kraken lider konumda ve pazar payı son 12 ayda yüzde 35'ten yüzde 50'nin biraz üzerine çıktı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:31
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası Kraken‘in ABD’de ürettiği işlem hacmi payı son 18 ay içinde iki katın üzerinde arttı. ABD’deki hacim payında kaydedilen artışı değerlendiren Kraken ürün direktörü Shannon Kurtas, artışın esas olarak borsanın Kraken Pro uygulamasındaki kullanıcı sayısındaki 5 kat artıştan kaynaklandığını söyledi.

Kraken’in ABD’deki Yükselişindeki “Pro” Ayrıntısı

Güçlü ve güvenli kripto para borsaları listesinde güçlü bir noktada bulunan kripto para borsası Kraken’in kripto paralarda ABD’de üretilen spot işlem hacmindeki payı son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Borsanın ABD’de üretilen spot işlem hacmindeki payını son 18 ayda iki katın üzerinde artırdığı görüldü.

Bu artış, kullanıcıların spot ticarete, marj ticaretine ve stake etmeye erişmesine imkan tanıyan Kraken Pro uygulamasına olan ilginin artmasıyla aynı döneme denk geldi. Kraken Pro, Ocak ayından Haziran’a kadar kullanıcı sayısında beş katlık artış gördü. ABD’li düzenleyici kurumların Binance‘e yaptıkları baskılar da kullanıcıların borsanın ülkedeki kolu Binance.US’den kaçarak Kraken, Coinbase gibi kripto para borsalarını kullanmaya itti. Beklendiği gibi bu durum Kraken’in ABD’deki kullanıcı sayısını ve işlem hacmindeki payını artırmasına da katkı sağladı.

Kraken ürün direktörü Shannon Kurtas, The Block’a verdiği demeçte “Müşterilerin yeni Kraken Pro platformunu önceki platformlara kıyasla kullanımında ve aktivitesinde çarpıcı bir artış gördük. Bu, geçtiğimiz son 18 ay boyunca ABD’de üretilen spot işlem hacmindeki payımızı iki katına çıkardığımız bir segment.” dedi.

Kurtas, Kraken’in küresel spot pazar payının da son 18 ay içinde iki katına çıktığını, ancak ABD’de henüz bu denli yüksek olmadığını ekledi.

Yüzde 50’nin Üzerinde Pay İle Avrupa Lideri

Öte yandan Kurtas, Kraken’in Avrupa’nın lideri olduğunu belirterek “Uzun yılladır Avrupa piyasasının lideri konumundayız ve pazardaki payımızı son 12 ayda yüzde 35’ten yüzde 50’nin biraz üzerine çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Kurtas, kripto para borsasının kullanıcı deneyimini arttırmak için fiyat uyarıları gibi bir dizi özellik sunulacağını, kullanıcıların favori piyasalardan haberdar olmaları ve platformla etkileşime geçmelerinin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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