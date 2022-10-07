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Binance’ın Desteklediği Altcoin’de Hack Şoku: 100 Milyon Dolarlık Kayıp!

Binance Blockchain'in yerel varlığı Binance Coin (BNB), hacker veya hacker'ların 100 milyon dolar değerinde BNB token'ını çalmasıyla sarsıldı.
08:11
7 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Blockchain‘in yerel varlığı Binance Coin (BNB), hacker veya hacker’ların düzenlediği saldırıda 100 milyon dolar değerinde BNB Coin’in çalınmasıyla sarsıldı. Hack saldırısı, zincirler arası köprü olan BSC Token Hub’da gerçekleşti.

Binance CEO’sundan Açıklama Geldi

Hack saldırısı, BNB Beacon Chain’i (BEP2) ve BNB Chain’i (BEP20 veya BSC) birbirine bağlayan çapraz zincirler arası köprü olan BSC Token Hub’ın hack’lenmesiyle gerçekleşti. Binance CEO’su Changpeng Zhao, saldırının ardından yaptığı açıklamada “Çapraz zincirler arası köprü olan BSC Token Hub’ın hack’lenmesi daha fazla BNB üretimi ile sonuçlandı. Tüm doğrulayıcıların BSC’yi geçici olarak askıya almalarını istedik. Sorun şu anda kontrol altına alındı. Fonlarınız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” dedi. Zhao, fon kaybeden kullanıcıların tamamının kayıplarının karşılanacağını belirtti.

Binance destekli Blockchain BNB Chain’in bir sözcüsü ise saldırıda 100 milyon ila 110 milyon dolar değerinde BNB’nin çalındığını, bunun 7 milyon dolarının dondurulduğunu açıkladı.

Blockchain güvenlik ve analiz şirketi PeckShield’in saldırıya ilişkin verileri şunları gösteriyor:

BNBchain hacker’ı yaklaşık 89.5 milyon doları diğer zincirlere (BSC dışındaki zincirler), yaklaşık yüzde 58’ini Ethereum’a ve yaklaşık yüzde 33’ünü Fantom’a ve yaklaşık yüzde 4,5’ini ise Arbitrum’a taşıdı. Binance Chain2i hedef alan hack saldırısı bu yıl gerçekleşen birkaç köprü saldırısının en sonuncusu oldu.

BNB Coin Fiyatı Düştü

Son aylarda hacker’ların özellikle zincirler arası köprüleri hedef aldıkları görülüyor. Zincirler arası köprüler temel olarak kripto paraların Blockchain’ler arasında aktarılmasına izin veren platformlar olarak tanımlanabilir.

Hack haberinin ardından BNB Coin‘in fiyatı hızla satış baskısı altına girdi. BNB Coin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,8 düşüşle 285 dolarlık fiyattan ve 46 milyar dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor. Hack saldırısı BNB Coin’in geçen haftaki kazanımlarının neredeyse tamamının kaybedilmesiyle sonuçlandı.

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