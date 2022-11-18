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Binance Coin’de (BNB) Son Durum! On-Chain Veriler Neyi İşaret Ediyor?

Kripto para piyasalarının geçtiği bu çalkantılı süreçte Binance Coin'de (BNB) on-chain veriler fiyat hareketinde neye işaret ediyor?
00:30
18 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımında lider olan kripto para borsası Binance’ın yerel token’ı olan Binance Coin’de (BNB) son durum ne? Yükseliş ivmesi geliyor mu?

BNB’nin On-Chain Verileri

Popüler altcoin BNB, Mayıs 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 691,80 dolara ulaştığından beri düşüş ivmesinin etkisinde. Yaşanan düşüş ivmesi Haziran 2022 tarihinde kripto para biriminin 183,40 dolara kadar gerilemesine neden oldu. BNB fiyatı son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğinden beri küçük çaplı yükselişler yaşanıyor. Ayrıca kripto para biriminin 8 Kasım tarihinde uzun vadeli 345 dolarlık yatay direnç alanından çıktığı belirtiliyor. Ancak bu olumlu gelişmenin yukarı yönlü hareket için yeterli olmayacağını bunun sebebinin ise önemli bir kritik bölgenin altında kapandığı belirtiliyor. Bunlara ek olarak haftalık göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin altına düştü.

Aşağı yönlü hareket devam ederse kripto para birimine en yakın destek seviyesi 225 dolar olabilir. Günlük zaman çerçevesindeki teknik analiz, BNB fiyatının 8 Kasım tarihinde 398,30 dolara ulaştığı zirveden bu yana düştüğünü gösteriyor. Ayrıca Binance Coin fiyatı mevcut konumda 265 dolar ile yatay destek alanı içinde işlem gördüğü belirtiliyor.

BNB Fiyat Tahmini

Kripto para biriminin fiyatında oluşabilecek olası bir düşüş ivmesinde bir sonraki en yakın destek seviyesi 240 dolar olabilir. Ancak haftalık zaman dilimi ele alındığında analistler BNB fiyatının 225 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. 9 Kasım sıçramasından sonraki hareketin, üç dalgalı bir yapıyı andırdığı belirtildi. Sıçramadan sonra ulaşılan en yüksek fiyat 313 dolardı. Daha sonra BNB fiyatının bir yükseliş modeli olan alçalan bir takoz formasyonuna girdiği belirtildi. Ayrıca düşüşün de üç dalgalı bir yapıya benzediği öne sürüldü.

Sonuç olarak bahsedilen formasyonlarda bir ayrılış olacağının muhtemel olduğu ve bunlardan biri gerçekleşirse, gelecekteki fiyat için ana hedefin 316 dolar olduğu analistler tarafından belirtiliyor. Ayrıca haftalık zaman dilimindeki düşüş işaretleri nedeniyle, aşağı yönlü hareketin devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğu öne sürüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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