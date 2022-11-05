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Binance Coin’de (BNB) Son Durum! Bu Gelişme ile Fiyat Yükselecek Mi?

Binance Coin'de (BNB) yaşanan bu gelişmenin ardından fiyat artışı gelecek mi? Kripto para biriminde güncel veriler neler?
23:00
5 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde Hashflow başlıklı 31. Launchpool projesini duyurdu. Bu lansman havuzu sayesinde, kripto para yatırımcıları Hashflow projesi için fon toplayabilecekler. Yeni projenin ardından Binance’ın yerel token’ı BNB fiyatlaması hangi yönde olacak?

BNB Stake Oranı

Binance’ın geçtiğimiz günlerde lansmanını duyurduğu proje kripto para topluluğu tarafından oldukça ilgi topladı. Bunun nedeni olarak ise 10,2 milyon değerinde BNB ve 2,6 milyar değerinde BUSD’ın, yazı kaleme alındığında havuza zaten yatırılmış olması gösteriliyor. Ayrıca yatırımcıların BNB’ye olan ilgisi de büyük miktarda arttı. Son 30 gün içerisinde BNB ağındaki stake edenlerin sayısı %107 oranında bir artış kaydetti.

Staking Rewards’dan elde edilen verilere göre, ağdaki toplam staker sayısı yazı kaleme alındığında 55.470 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte paylaşılan grafikler incelendiğinde, yatırımcılar tarafından elde edilen gelir de bir artış söz konusu. Paydaşların elde ettiği gelir son 30 gün içerisinde yaklaşık %89 oranında arttı ve elde edilen toplam gelir, yazı kaleme alındığında 436 milyon dolar seviyesinde. Paydaşlardan gelen ilgideki artışın yanı sıra BNB tarafından oluşturulan ücretler de bir artış yaşandı. Token terminal’den elde edilen verilere göre, BNB 1,1 milyon dolarlık ücret topladı.

BNB Holder’ları Karlı

Ancak yaşanan bu gelişmelerin aksine, BNB ağındaki geliştirme faaliyeti azaldı. Faaliyet 11 Ekim tarihinden sonra keskin bir düşüş yaşadı. Bu durum BNB’den sorumlu geliştiricilerin GitHub’a pek fazla katkı yapmadığının bir göstergesi olduğu söyleniyor. Bununla birlikte BNB’nin bazı metriklerinde de düşüşler görüldü. BNB’nin adresler arası hareket etme sayısında bir azalma yaşandığı belirtiliyor. Ancak kripto para biriminde piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranı büyümeye devam etti. Bu durum da BNB holder’larının bakiyelerini tasfiye etmesi durumunda büyük olasılıkla kar edeceklerinin bir işareti olabilir.

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