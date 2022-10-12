Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Binance’dan 5 Altcoin için Marjin Ticareti Duyurusu!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 5 altcoin için marjin ticareti duyurusu yaptı.
11:36
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, TROYFORTH, KP3R, STRAX için izole marjin ve çapraz marjin ticareti desteğini yeni işlem çiftlerinde genişletirken, PROS için izole marjin ticaretini başlattığını duyurdu.

5 Altcoin için Marjin Duyurusu

Kripto para borsası Binance‘dan yapılan duyuruda, “PROS, izole marjin ticareti işlemlerinde yeni bir borç alınabilir varlık olarak eklendi ve aşağıdaki marjin ticareti çiftleri için alım satım işlemleri başlatıldı.” denildi. Binance‘ın yeni izole marjin ve çapraz marjin ticareti çiftleri şu şekilde:

  • Yeni Çapraz Marjin Ticareti Çiftleri: FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KP3R/BUSD, KP3R/USDT, STRAX/BUSD, STRAX/USDT, TROY/BUSD, TROY/USDT
  • Yeni İzole Marjin Ticareti Çiftleri: PROS/BUSD, TROY/BUSD

İzole marjin modundaki marjin işlemleri her alım satım çiftinde bağımsızken, çapraz marjin modundaki marjin işlemleri kullanıcı marjin hesabı arasında paylaşılır.

Marjin Ticareti Nedir?

Marjin ticareti, üçüncü bir tarafça sağlanan fonları kullanarak varlık ticareti yapma yöntemidir. Normal alım satım hesaplarıyla karşılaştırıldığında, marjin hesapları yatırımcıların daha büyük miktarlarda sermayeye erişmelerine olanak tanıyarak pozisyonlarını güçlendirmelerini ve kazançlarını artırmalarını sağlar. Esasında marjin ticareti, ticaretten alınan verimliliği artırmaktadır. Böylece trader’lar başarılı işlemlerde daha yüksek kazançlar sağlayabilir. Marjin ticareti, düşük volatiliteli piyasalarda, özellikle de uluslararası Forex piyasalarında son derece popülerdir. Yine de marjin ticareti hisse senedi, emtia ve kripto para piyasalarında da kullanılmaktadır.

Geleneksel piyasalarda, ödünç alınan fonlar genellikle bir yatırım komisyoncusu tarafından sağlanır. Kripto para ticaretinde ise fonlar genellikle marjin fonlarına yönelik piyasa talebine bağlı olarak faiz getirisi sağlayan diğer yatırımcılar tarafından sağlanır. Daha az yaygın olmakla birlikte, bazı kripto para borsaları da kullanıcılarına marjin fonları sağlar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022