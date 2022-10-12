Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 5 altcoin için marjin ticareti duyurusu yaptı.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, TROY, FORTH, KP3R, STRAX için izole marjin ve çapraz marjin ticareti desteğini yeni işlem çiftlerinde genişletirken, PROS için izole marjin ticaretini başlattığını duyurdu.

5 Altcoin için Marjin Duyurusu

Kripto para borsası Binance‘dan yapılan duyuruda, “PROS, izole marjin ticareti işlemlerinde yeni bir borç alınabilir varlık olarak eklendi ve aşağıdaki marjin ticareti çiftleri için alım satım işlemleri başlatıldı.” denildi. Binance‘ın yeni izole marjin ve çapraz marjin ticareti çiftleri şu şekilde:

Yeni Çapraz Marjin Ticareti Çiftleri: FORTH/BUSD, FORTH/USDT, KP3R/BUSD, KP3R/USDT, STRAX/BUSD, STRAX/USDT, TROY/BUSD, TROY/USDT

Yeni İzole Marjin Ticareti Çiftleri: PROS/BUSD, TROY/BUSD

İzole marjin modundaki marjin işlemleri her alım satım çiftinde bağımsızken, çapraz marjin modundaki marjin işlemleri kullanıcı marjin hesabı arasında paylaşılır.

Marjin Ticareti Nedir?

Marjin ticareti, üçüncü bir tarafça sağlanan fonları kullanarak varlık ticareti yapma yöntemidir. Normal alım satım hesaplarıyla karşılaştırıldığında, marjin hesapları yatırımcıların daha büyük miktarlarda sermayeye erişmelerine olanak tanıyarak pozisyonlarını güçlendirmelerini ve kazançlarını artırmalarını sağlar. Esasında marjin ticareti, ticaretten alınan verimliliği artırmaktadır. Böylece trader’lar başarılı işlemlerde daha yüksek kazançlar sağlayabilir. Marjin ticareti, düşük volatiliteli piyasalarda, özellikle de uluslararası Forex piyasalarında son derece popülerdir. Yine de marjin ticareti hisse senedi, emtia ve kripto para piyasalarında da kullanılmaktadır.

Geleneksel piyasalarda, ödünç alınan fonlar genellikle bir yatırım komisyoncusu tarafından sağlanır. Kripto para ticaretinde ise fonlar genellikle marjin fonlarına yönelik piyasa talebine bağlı olarak faiz getirisi sağlayan diğer yatırımcılar tarafından sağlanır. Daha az yaygın olmakla birlikte, bazı kripto para borsaları da kullanıcılarına marjin fonları sağlar.