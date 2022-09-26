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Binance, 4 Yılın Ardından Dünyanın En Büyük 3. Ekonomisi için Harekete Geçti!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, dört yıl aradan sonra Japonya piyasasına dönmek için harekete geçti.
11:03
26 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, durumu fırsata çevirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Dev kripto para borsası, son olarak dört yıl aradan sonra Japonya piyasasına dönmek için harekete geçti.

Lisans Başvurusunda Bulundu

Japonya, dört yıl önce Binance’a onay vermemiş ve şirket ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Ülkenin son dönemde kripto paralara olan ılımlı yaklaşımını fırsat bilen Binance, ülkedeki yüksek potansiyeli kaçırmamak için Japonya piyasasına geri dönmek için hazırlık yapıyor. Bloomberg, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, dev kripto para borsasının Japonya’da lisans başvurusu yaptığını bildirdi.

Japonya’nın finans piyasası düzenleyicisi geçtiğimiz ay kripto paralar için kurumlar vergisi kurallarının gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu. Ülkedeki lobi gruplarının da yüksek vergiler nedeniyle kripto para şirketlerinin Singapur ve başka merkezlere kaçtığını, bunun önüne geçilmesi için için hükümete baskı yaptıkları biliniyor.

Uzmanlar, Binance’ın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine olan ilgisinin, Japonya’nın kripto paralara yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımını fırsata çevirme ve kullanıcı sayısını arttırma konusunda önemli bir potansiyel görmesinden kaynaklandığı üzerinde duruyor.

Dünyanın En Büyük Kripto Para Borsası

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Binance, son 24 saatte kaydedilen 14.9 milyar dolar işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası. Binance’ın en yakın rakibi 1.4 milyar dolar işlem hacmi ile FTX. FTX’i ise 1.25 milyar dolar işlem hacmi ile ABD merkezli kripto para borsası Coinbase takip ediyor.

Öte yandan 14-16 Eylül tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Binance Blockchain Haftası’nda konuşan Binance CEO’su Changpeng Zhao, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin küresel olarak benimsenebileceği görüşüne sahip. Zhao, AB’nin kripto para düzenlemelerinin, diğer ülkelere referans olarak küresel bir düzenlemeye dönüşebileceğini iddia etmişti.

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