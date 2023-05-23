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  •   Binance 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Bekleneni Yaptı! 24 Mayıs Saat 00.30’da Başlıyor!

Binance 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Bekleneni Yaptı! 24 Mayıs Saat 00.30’da Başlıyor!

Özet

  • Binance, LUNC yakım vergisi oranını yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e çıkaracak Terra Classic'in ağ güncellemesini destekleyecek.
  • Terra Classic'in ağ güncellemesi 24 Mayıs'ta TSİ 01.00'da gerçekleşecek.
  • Binance, LUNC ve USTC için para yatırma ve çekme işlemlerini 24 Mayıs'ta TSİ 00.30'da geçici olarak askıya alacak.
09:36
23 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda Terra Classic (LUNC) topluluk tarafından kabul edilen 11515 sayılı teklif uyarınca LUNC için yakım vergisi oranını yüzde 0,2’den yüzde 0,5’e çıkaran Terra Classic’in ağ güncellemesini destekleyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ) LUNC fiyatının son aylarda düşük LUNC yakım oranı düşmeye devam ederken yakım vergisi oranını yükseltmeyi kabul ettiği anlamına geliyor.

Terra Classic’in Yakım Vergisi Oranı Yüzde 0,5’e Yükseliyor

Binance, 23 Mayıs’ta yaptığı resmi duyuruda, Terra Classic’in yakım vergisi oranını yüzde 0,5’e yükseltilmesini destekleyeceğini açıkladı. Terra Classic’in ağ yükseltmesi, 24 Mayıs’ta TSİ 01.00’da 12902400 blok yüksekliğinde gerçekleşecek. Mevcut veriler, güncellemenin beklenenden önce gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Binance, Terra Classic ağı üzerinden LUNC ve USTC para yatırma ve çekme işlemlerini TSİ 00.30’da geçici olarak askıya alacak. Alım satım işlemleri ağ güncellemesinden etkilenmeyecek ve kullanıcılar LUNC ve USTC alım satım işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler. Kripto para borsası, güncellemenin ardından Terra Classic ağının stabilize olmasıyla para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatacak.

Binance’den önce KuCoin gibi diğer kripto para borsaları da yakım vergisi oranını yüzde 0,5’e çıkarmak için Terra Classic’in ağ güncellemesini destekleyeceklerini duyurmuştu.

LUNC Fiyatı 0,0005 Dolara Yükselebilir mi?

Terra Classic topluluğu, yakım vergisi oranının geçen yıl yüzde 0,2’ye düşürülmesinden bu yana LUNC fiyatı ve yakım oranı düşmeye devam ettiği için yakım vergisi oranını artırmayı kabul etti. Yüzde 0,5’lik yeni yakım vergisi oranı teklifi, yakım vergisi, staking ödülleri, merkeziyetsiz uygulama sözleşmelerini beyaz listeye alma ve topluluk havuzu finansmanını artırmaya yönelik dört farklı teklifin bir parçası.

Terra Classic birkaç önemli güncellemeden geçerken LUNC fiyatı şu anda son 24 saatte yüzde 2,49 yükselişle 0,00008926 dolardan işlem görüyor. Altcoin’de son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatları 0,00008699 dolar ve 0,00009004 dolar.

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