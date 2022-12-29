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  •   Beklenen Oldu! Dev Kripto Varlık Yönetim Şirketinden Kritik Solana (SOL) Kararı!

Beklenen Oldu! Dev Kripto Varlık Yönetim Şirketinden Kritik Solana (SOL) Kararı!

Kripto para borsası FTX'in bulaşıcılığı nedeniyle Solana'nın (SOL) TVL'si ve fiyatı düşerken bir başka kripto para platformu daha altcoin ile yollarını ayırdığını duyurdu.
10:36
29 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX’in bulaşıcılığı nedeniyle Solana‘nın (SOL) TVL’si ve fiyatı düşerken bir başka kripto para platformu daha altcoin ile yollarını ayırdı. Kripto varlık yönetim şirketi Matrixport, SOL ve SOL çift para birimi ürününü 30 Aralık’ta delist edeceğini (listeden çıkaracağını) duyurdu.

Solana Ürünlerini Listeden Çıkaracak

Blockchain ve kripto para gazetecisi Wu Blockchain, 29 Aralık’ta attığı bir tweet’te kripto para milyarderi ve Bitcoin madenciliği donanım devi Bitmain’in kurucu ortağı olan Jihan Wu tarafından kurulan Matrixport’un SOL ve SOL çift para birimi ürününü 30 Aralık’ta listeden çıkaracağını duyurduğunu aktardı. Dahası, kripto varlık yönetim şirketi gelecekte yeni SOL yatırım ürünleri piyasaya sürmeyecek.

Matrixport, ayrıca bu yılın Haziran ayında sektörün ilk Solana çift para birimi ürününü piyasaya sürmüştü. Çift para birimi ürünü, yatırımcılara getiri elde etmek için volatiliteli dönemlerde piyasa fırsatlarından faydalanma imkanı sunar. Ancak FTX‘in çöküşünün ardından SOL fiyatında yaşanan yüzde 73’lük düşüş, şirketin Solana’yı yatırım ürünlerinden çıkarmasına neden oldu.

Matrixport, birçok NFT projesi ve doğrulayıcının diğer Blockchain’lere geçtiğini duyurmasının ardından Solana ile yollarını ayıran en son şirket oldu. Yakın zaman önce en iyi NFT projeleri olan DeGods ve y00ts, sırasıyla Ethereum ve Polygon’a geçmeyi planladıklarını duyurdular. DappRadar’a göre, DeGods ve y00ts, Solana Blockchain’i üzerindeki en iyi 2 NFT koleksiyonu.

Solana, son bir yıl içinde birkaç kez Blockchain ağının kesintiye uğraması, hack’lenmesi ve geliştirici aktivitesinin durması gibi birçok kritik konularla manşet olmuştu. Dahası, DeFiLlama’ya göre Solana’daki kilitli toplam değer (TVL) sadece bir yıl içinde 10 milyar dolardan 210 milyon dolara düştü.

SOL Fiyatı 10 Doların Altına Düştü

Solana fiyatı, 28 Aralık’ta son iki yılda ilk kez 10 doların altına geriledi. Bu yazının hazırlandığı sırada SOL fiyatı son 24 saat içinde yüzde 5’in üzerinde düşüşle 9,58 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altcoin, son bir hafta içinde yüzde 20’nin üzerinde düştü.

Kripto para analistleri ve piyasa uzmanları SOL’ın 8,20 dolara düşmesini beklerken fiyatın 10,50 dolardaki direnç seviyesinin üzerine çıkması durumunun bile altcoin’i kurtamayacağını belirtiyorlar.

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