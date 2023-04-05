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Beklenen Analiz Geldi! Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’i Kripto Gurusu Yorumladı!

Meme coin kral ve vezirini hangi seviyeler bekliyor? Sıradaki hedefleri ünlü kripto analisti sıraladı.
16:25
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto yatırımcılarının yıllardır takip ettiği popüler isim önde gelen meme coinler Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin hakkında yorumu paylaştı. Geçmişte birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin ettiği için bu analistin görüşleri yakından izleniyor. Peki 2 meme coin devinin bundan sonrası rotası ne olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

Dogecoin Uzman Analist Yorumu

Kaleo, yarım milyonu aşkın kripto yatırımcısına Dogecoin‘in yukarı yönlü bir patlama için hazırlandığını söylüyor. Analiste göre DOGE, daha geniş zaman dilimindeki (HTF) diyagonal direncini dolar civarında çıkarmaya yakın görünüyor.

“DOGE burada HTF düşüş trendinin üzerine çıktığında, 0,25 doların makul bir hedef olduğunu düşünüyorum. Sıkışmanın bir sonraki ayağı başladığında zaman çizelgesinde çok fazla güvensizlik olacak.”

Elon Musk’ın desteğiyle aşılan bölge birkaç kez kaybedildi ve yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,098 dolar seviyesinde bulunuyordu. Twitter uygulamasındaki Shiba Inu cinsi köpek halen kuşun yerini almış durumda. Yani son hamle Elon Musk’ın gecikmeli 1 Nisan şakasından fazlası gibi görünüyor. Twitter’ın resmen Dogecoin’i maskotu olarak lanse etmesi ilerleyen süreçte fiyatın istikrarlı bir büyüme yaşayabileceğini gösteriyor.

Shiba Coin Uzman Yorumu

Kripto stratejistinin gözü aynı zamanda yükseliş için hazırlandığına inandığı Dogecoin rakibi Shiba Coin’de, popüler altcoin hakkındaki dedikoduların ardından epey kan kaybetmişti. Shibarium’un kodlarının çalıntı olduğu iddiaları Shiba Coin fiyatını yükseliş çok uygun olduğu bir dönemde aşağı çekti. Heyecanla beklenen lansman da böylece fiyata pek etki etmemiş oldu. Peki Kaleo ne düşünüyor?

“Hala Dogecoin’in daha iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum, ancak SHIB buradan başka bir yükselişe hazırlanıyor gibi görünüyor.”

Kaleo’ya göre SHIB, çapraz direncini 0,0000115 dolar civarında aştığında daha ciddi bir yükseliş süreci başlatacak.

“Çizgiyi kırın ve bir sonraki ayağı daha yükseğe gönderin.”

Analiste göre pozitif senaryoda Shiba Coin yatırımcıları %50 ila %100 arasında kazançlar elde edebilir. Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00001136 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi %55 oranında düştü ve BTC karşısında günlükteki kayıp %1,47 seviyesinde.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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