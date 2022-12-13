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Balinalar Yeniden Bu Altcoin’in Peşinde! Bunların Olması Bekleniyor!

Veriler, balinaların yeniden en büyük köpek temalı kripto paranın peşine düştüğünü gösteriyor. Peki teknik ve temel veriler altcoin için neler söylüyor? Gelin daha yakından bakalım.
14:00
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin‘in (DOGE) fiyat hareketi, devam eden düşüş piyasası sayesinde yatırımcıları mutlu etmeyi başaramadı. CoinMarketCap’in sağlarığı veriler, DOGE’nin son yedi günde yüzde 15’e yakın değer kaybettiğini ve bu yazının hazırlandığı sırada 11.7 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 0,0885 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Balinalar Yeniden Peşine Düştü

Olumsuz performansa rağmen, en büyük köpek temalı kripto para DOGE‘un balinalar arasında oldukça popüler kalmayı başardığı görülüyor. Balinaların yaptığı hareketler hakkında bildirimlerde bulunan Whale Stats’a göre DOGE, son 24 saat içinde en büyük 100 BSC balinası arasında satın alınan ilk 10 token listesinde yer aldı. DOGE hakkında en ilginç olan şey, köpek temalı kripto paranın sadece balinalar arasında değil, kripto para piyasasının geri kalan üyeleri arasında popüler kalmayı başarmış olması. Dogecoin, sosyal baskınlık açısından en iyi köpek temalı kripto paralar listesinde QUACK’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca kripto veri platformu Santiment’in sağladığı veriler, balina ilgisi ve artan sosyal baskınlığa rağmen yatırımcıların birkaç zor gün daha görebileceğini ortaya koyuyor. DOGE’nin Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değeri (MVRV) Oranı geçtiğimiz hafta bir miktar düşerek bu duruma işaret etti. Bu değer, bir Blockchain için genel olarak olumsuz bir sinyaldir. Sadece bu da değil, DOGE’nin günlük aktif cüzdan sayısıda geçtiğimiz ay düştü ve bu ağdaki kullanıcı sayısının azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte, metriklerin geri kalanı balinaların DOGE’ye neden güvendiğine dair projeksiyon tutuyor. Piyasa değeri açısından en üst sıradaki köpek temalı kripto paranın dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘daki fonlama oranı geçen hafta arttığı için türev piyasasından büyük ilgi gördü. Dahası, DOGE’nin fiyatı da aynı yolu izleyerek arttı ve önümüzdeki günlerde trendin tersine dönebileceğine işaret etti.

Dogecoin Yine de Yatırımcısını Endişelendiriyor

Metriklerden birkaçı fiyatın yükseleceğinin lehine olsa da, Dogecoin‘in günlük grafiği altcoin’in birkaç zorlu günden geçebileceğini gösteriyor. Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Chaikin Para Akışı (CMF), düşüş sinyalleri veriyorlar.

Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) düşüş eğilimine işaret ediyor. Bollinger Bantları (BB), DOGE’nin fiyatının sıkışık bir bölgede olduğunu ve yukarı yönde hareket etme ihtimalinin düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, boğaların piyasada üstünlüğe sahip olduğunu yansıtıyor. Bu, 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’nın biraz üzerinde olmasından kaynaklanıyor.

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