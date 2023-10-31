Balinalar Bu Altcoinden 24 Milyon Dolarlık Alım Yaptı

Fed toplantısına 24 saatten az zaman kaldı ve karar açıklandıktan sonra Powell’ın yapacağı açıklamalar son derece önemli olacak. BTC yazı hazırlandığı sırada 34.500 dolara yakın seyrediyor. Altcoinler gün boyu önemli kazanımlar elde etse de yükseliş şimdilik durdu. Peki Cardano (ADA) cephesinde son durum ne?

Cardano (ADA)

Uzun süredir Cardano cephesinden bir ortaklık, anlaşma duyurusu gelmiyordu. Piyasalar hareketlenmeye başlayınca Hoskinson da bir şeyler yapmanın zamanını geldiğini düşünmüş olmalı. Cardano blockchain’in arkasındaki şirket olan Emurgo bugün Institute of Blockchain Singapore (IBS) ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Duyuruda vurgulandığı üzere, “Cardano’nun eğitim sürecini destekleyecek” olan anlaşma ağdaki ürünlerin benimsenmesine katkı sağlayabilir.

On-chain cephede ağ aktifliği artıyor. Aşağıdaki grafik, Cardano’nun günlük benzersiz aktif adres sayınının 30 bin civarında dolaştığını gösteriyor. Aktif adresler metriği, geçerli ağ işlemlerini gerçekleştiren benzersiz adreslerin sayısının günlük toplamıdır.

Eğer benzersiz aktif adreslerin sayısı artıyorsa bu ağdaki ilginin güçlendiğini, ADA Coin talebinin artabileceğini gösterir.

ADA Coin Kaç Dolar Olur?

Tarihsel olarak aktif adresler sayısı bu seviyelerde olduğunda ADA Coin fiyatının artması beklenir. En son Temmuz ayında benzer bir tablo fiyatın 0,35 dolara yükselmesini sağlamıştı. Mevcut şartlarda on-chain verilerin iyileşiyor olması 0,3 doların destek olarak sağlamlaşmasına yardımcı olabilir.

Balina faaliyetleri de ADA Coin fiyatı için umut verici görünüyor. Santiment’e göre, balinalar (1 milyon ila 100 milyon ADA tutan adresler) 23 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 43 milyon dolarlık ADA Coin aldı.

Balina talebi ve artan ağ aktifliği bile 0,3 dolarlık destek bölgesinin korunabileceğini söylüyor. Eğer bu bölgenin üzerinde kapanışlar devam ederse 0,35 dolarlık maliyet bölgesine bir hareket görebiliriz. Fiyat bugün 0,3 doları aşsa da tekrar kritik eşiğin altına indi ve 0,27 dolar altı kapanışlar yükseliş beklentisini tersine çevirebilir.

Günlük grafikte 0,288 dolar üstü kapanışlar yeniden fiyat sıçraması ihtimali olduğunu gösteriyor. Ancak günlükte 0,305 dolar aşılmadan güçlü bir dipten dönüş senaryosundan bahsetmek güç. Yukarı yönlü hedefler 0,33 ve 0,38 doların ardından 0,42 ve 0,46 dolardır.