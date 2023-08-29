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  •   Ayı Piyasasının Ortasında Ethereum’lar Borsalardan Çıkıp Nereye Gidiyor? Hareket Fiyatı Etkiler Mi?

Ayı Piyasasının Ortasında Ethereum’lar Borsalardan Çıkıp Nereye Gidiyor? Hareket Fiyatı Etkiler Mi?

Özet

  • Ethereum stake miktarı giderek artıyor, merkezi borsalarda ise adet azaltıyor.
  • Stake edilen Ethereum, borsada tutulan miktarı iki katını aştı.
  • Ethereum fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen stake azalmıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:31
29 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Ağ üzerinde stake edilen Ethereum miktarı, merkezi borsalarda tutulan miktarın iki katı kadar olabilir. Ancak Ethereum stake etme söylemi güçlenmeye devam ederken, bu durum zayıflamaya devam eden varlık fiyatlarına yansımıyor. Merkezi borsalardaki Ethereum miktarı azaldıkça, daha fazlası bireysel saklama ve stake etmeye gidiyormuş gibi görünüyor.

Ethereum Staking Artışları

28 Ağustos’ta kripto paralarla ilgilenen YouTuber Lark Davis iki yeni Glassnode grafiğine atıfta bulundu. Grafikler 28 milyon ETH’nin biraz üzerinde bir stake bakiyesi ve 14,7 milyon ETH’ye düşmüş bir borsa bakiyesi gösteriyordu.

Borsalarda satışa sunulan ETH’ye kıyasla neredeyse iki kat daha fazla ETH stake ediliyor. Bu çılgınlık!

Rakamlar arasında birkaç tutarsızlık var, ancak genel eğilim açık. Glassnode, 2020’nin ortalarından bu yana borsalarda ETH’de bir düşüş olduğunu ve bu düşüşün son üç yılda %50’den fazla olduğunu gösteriyor.

Ultrasound.Money portalı, şu anda toplam arzın %20’sinden fazlasına denk gelen toplam 24,3 milyon ETH stake edildiğini bildiriyor. Mevcut fiyatlarla, bu 40 milyar dolar değerinde ve bu bir ayı piyasasının ortasında gerçekleşiyor.

Nansen, 26,1 milyon ETH ile biraz daha yüksek bir rakam bildiriyor ki bu da yeni bir zirve olarak tanımlanabilir. Dahası, stake edilen para yatırma işlemleri şu anda para çekme işlemlerini geride bırakarak toplamı yeni zirvelerde tutuyor.

Ethereum Kaç Dolar

Likit stake platformu Lido, toplam hissenin yaklaşık üçte biri ile en büyük paya sahip. Sahip olduğu 8,3 milyon ETH, mevcut fiyatlarla kabaca 14 milyar dolar değerinde. Rocket Pool, yaklaşık 800.000 ETH ile toplamın yaklaşık %3’üne sahipti.

En büyük merkezi borsa stake sağlayıcısı, toplamın %9’u ya da 2,37 milyon ETH ile Coinbase oldu. Çok daha düşük komisyonlar alan Binance ise %4,6 ya da 1,2 milyon ETH stake etmiş durumda. Ethereum’un bu yükseliş temel özelliğine rağmen, fiyatları düşük kalmaya devam ediyor. ETH, bu yazının yazıldığı sırada 1.650 dolar civarında yatay işlem görüyor. Fiyatlar geçtiğimiz hafta boyunca çok az hareket ederek bu yeni destek seviyesine tutundu. Ethereum geçtiğimiz ay %12 düştü ve Kasım 2021’deki zirvesinden %66 aşağıda kalmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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