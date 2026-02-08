Kripto Para

ARK, Coinbase'te Satışları Sürdürürken Bullish'e Yöneldi

Özet

  • ARK, Coinbase’te 134.472 hisse satarak yaklaşık 22,1 milyon dolar çıkış yaptı.
  • Şirket Bullish’ten 393.057 hisse alarak 10,7 milyon dolarlık pozisyon ekledi.
  • Kripto piyasasındaki zayıflık ARK’ın temel ETF’lerinin performansını baskıladı.
Cathie Wood’un kurduğu ARK Invest, yıkıcı inovasyon ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerine odaklanan tematik yatırım fonlarıyla tanınıyor. Şirket özellikle yapay zekâ, genomik, robotik ve dijital varlıklar gibi alanlara erken aşamada yatırım yapmasıyla biliniyor. ARK’ın kararları, hem aktif yönetim tarzı hem de büyük pozisyon değişiklikleri nedeniyle piyasa tarafından yakından izleniyor.

Coinbase’te 22 Milyon Dolarlık Yeni Satış

ARK Invest cuma günü Coinbase Global hisselerindeki pozisyonunu bir kez daha küçülttü. Şirket, ARK Innovation ETF’den 92.737, Next Generation Internet ETF’den 32.790 ve Fintech Innovation ETF’den 8.945 adet olmak üzere toplam 134.472 hisse sattı. Bu işlemlerin toplam değeri yaklaşık 22,1 milyon dolar oldu. Satış, ARK’ın hafta içinde kısa süreli bir alım yaptıktan sonra yön değiştirmesinin devamı niteliği taşıdı.

ARK’ın Yön Değiştirmesi ve Önceki Günün İşlemleri

Cuma günkü işlemler, ARK’ın bir gün önce de 119.236 Coinbase hissesi satmasının ardından geldi. Bu satış, şirketin 2026’daki ilk Coinbase çıkışı ve Ağustos 2025’ten bu yana gerçekleştirdiği ilk satış olarak kayda geçti. Böylece ARK, kısa süreli alım hamlesinin ardından yeniden risk azaltma yönünde hareket etmiş oldu.

Coinbase Hisselerinde Güçlü Günlük Yükseliş

Satışlara rağmen Coinbase hisseleri cuma seansında belirgin bir toparlanma gösterdi ve günü yaklaşık 165 dolardan kapatarak yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Buna karşın hisse, yıl başından bu yana yüzde 26 geride bulunuyor. Günlük güçlü yükseliş, kısa vadeli fiyat hareketleri ile ARK’ın daha uzun vadeli portföy tercihlerinin her zaman aynı yönde ilerlemediğini gösterdi.

Coinbase pozisyonunu azaltan ARK, aynı gün Bullish’teki payını artırdı. Şirket ARKK fonu aracılığıyla 278.619, ARKW üzerinden 70.655 ve ARKF aracılığıyla 43.783 adet hisse satın aldı. Toplamda 393.057 hisse biriktirildi ve bu alımların değeri yaklaşık 10,7 milyon dolar oldu. Bullish hisseleri işlem gününü yaklaşık 27 dolardan kapattı ve yüzde 10 civarında yükseldi; ancak yıl başından bu yana yüzde 27 geride seyrediyor.

Bullish, 2025’in dördüncü çeyreğinde 563,6 milyon dolar net zarar açıkladı; bu da seyreltilmiş hisse başına 3,73 dolarlık kayba denk geliyor. Şirket bir yıl önce aynı dönemde 158,5 milyon dolar kâr bildirmişti. Bu sert dönüş, dijital varlık piyasalarındaki zayıflığın finansal sonuçlara nasıl yansıdığını ortaya koydu.

“Portföyleri aktif biçimde ayarlamak, değişken piyasa koşullarında uzun vadeli inovasyon temalarını korumak için kritik.”

ARK, kripto odaklı işlemlerin yanı sıra portföyünde başka değişiklikler de yaptı. Şirket Alphabet, Recursion Pharmaceuticals ve Tempus AI hisselerini artırırken; Roku, The Trade Desk ve PagerDuty gibi bazı yüksek büyüme odaklı teknoloji şirketlerindeki pozisyonlarını azalttı. Bu hamleler, fonların risk dağılımını yeniden dengeleme çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Dördüncü çeyrekte dijital varlık piyasalarındaki gerileme, ARK’ın amiral gemisi fonlarını da baskı altına aldı. Özellikle Coinbase’e bağlı zayıflık, ARKK, ARKW ve ARKF performansını aşağı çekti. Aynı dönemde merkezi borsalardaki işlem hacimleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 düştü; Coinbase hisseleri ekim ayından yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 35 geriledi ve Bitcoin’in aynı dönemdeki performansının altında kaldı.

