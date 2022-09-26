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NFT uygulama geliştiricileri ve diğerleri, teknoloji devi Apple’ın kendi pazarındaki uygulamalar aracılığıyla satılan NFT’lere %30 komisyon uygulama kararına karşı çıktılar ve bunun üzerine NFT satın alımlarını normal uygulama içi satın alımlarla aynı kefeye koydular.

The Information’ın Cuma günü yayınladığı bir rapora göre, akıllı telefon şirketi artık NFT’lerin kendi pazarında listelenen uygulamalar aracılığıyla alınıp satılmasına izin veriyor, ancak uygulama içi satın almalara standart komisyonunu %30 olarak uyguluyor. Ancak komisyon oranı, özellikle %2,5 civarında olan standart NFT pazar komisyonları ile karşılaştırıldığında, “garip bir şekilde aşırı pahalı” olduğu için bazıları tarafından eleştiriliyor.

Teknoloji blogçusu Florian Mueller, Apple’ın NFT satışları üzerindeki uyguladığı vergi politikasını kötü niyetli olarak nitelendirirken, Epic Games CEO’su Tim Sweeney, “Apple’ın garip bir şekilde yüksek fiyatlı uygulama içi ödeme hizmetine rakip olabilecek yeni bir yeni teknolojiyi böyle bir uygulama ile ezmeye çalıştığını” söyledi.

Raporda, popüler Solana NFT pazarı Magic Eden’in, politikayı öğrendikten sonra, Apple’ın komisyonu %15’e düşürmeyi teklif etmesine rağmen, uygulama şu anda uygulama mağazasında listelenmeye devam ediyor. Bu sebeple Magic Eden App Store‘dan hizmetini geri çektiği belirtildi. Bu arada, App Store’daki diğer NFT pazaryerlerinin, yüksek komisyonlar nedeniyle sınırlı işlevselliğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, kripto para piyasalarının oynaklığı göz önüne alındığında riskli olabilecek kripto para birimi yerine ABD doları cinsinden işlem yapmaya zorlanmanın da getirdiği ek zorluklar mevcut.

Şirketler Apple komisyonları konusunda ilk kez savaş vermiyorlar. Epic Games, amiral gemisi oyunu Fortnite’ın yayıncının Apple’ın ücretlerini aşan oyun içi satın alımları satmaya çalışmasının ardından Ağustos 2020’de App Store üzerine yasal işlem başlatmıştı. Uygulama mağazasındaki NFT pazar yeri uygulamaları şu anda OpenSea, Rarible, Magic Eden’i içeriyor ve kripto alım satım uygulamalarında Binance, Crypto.com ve Coinbase Cüzdanı içeren pazar yerleri mevcut.