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Disney Blockchain Sektörü İçerisinde Yer Almak İçin Kararlı!

09:00
26 Eylül 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Disney Şirketi, kripto alanında ilerlemek için, deneyimli bir şirket avukatı alımı üzerine bir iş ilanı oluşturdu. Tarihlerimiz 23 Eylül’ü gösterdiğinde, Disney kariyer web sitesinde, NFT’ler, Metaverse, blok zinciri ve merkezi olmayan finans (DeFi) içeren işlemler üzerinde çalışmak üzere bir “Baş Hukuk Müşaviri – Kurumsal İşlemler, Gelişen Teknolojiler ve NFT’ler” için işe alım duyurusu yapılmıştı.

Eğlence üzerine kurulu olan holding, “küresel NFT ürünleri için, tam ürün yaşam döngüsü yasal tavsiye ve desteği” sağlayacak ve bunların ABD topraklarında ve uluslararası alanda geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymasını sağlayacak birini arıyor. Diğer görevler arasında “NFT, blok zinciri, üçüncü taraf pazaryeri ve bulut sağlayıcı projeleri için durum tespitinin yanı sıra kripto para birimiyle ilgili konularda düzenli yasal tavsiyeler ve dijital para birimi ile Disney’in gelişmekte olan teknolojilerle ilgili çabalarına rehberlik etmesini istiyor. Bu yönlü yol haritası çizilmesi de, The Walt Disney Company’nin kendisini yavaş yavaş kripto, blok zinciri ve Metaverse alanında geliştirmek istediğini gösteriyor.

Şirketin CEO’su Bop Chapek Kasım 2021’de, firmanın fiziksel ve dijital varlıkları Metaversede hazırlık yaptıklarını söylemişti. Haftalar sonra şirket, potansiyel bir tema parkı metaverse atıfta bulunan bir “sanal dünya simülatörü” için bir patent başvurusunda bulundu. Patent başvurusuna göre, Disney’in Metaverse’e olası girişi, duvarlar ve diğer nesneler gibi yakındaki fiziksel alanlara kişiselleştirilmiş 3D efektler oluşturmak ve yansıtmak için cep telefonlarını kullanarak tema parklarına gelen ziyaretçileri içerebilir.

Bu yılın başlarında Disney şirketi, iş geliştirme platformundan yararlanmak için büyüme aşamasında olan altı şirket seçti. Bu sebeple, 2022 Disney Hızlandırıcı Programında artırılmış gerçeklik (AR), değiştirilemez tokenler (NFT’ler) ve yapay zekaya (AI) odaklandı.

Bu yıl program için seçilen şirketler, Layer2 ölçeklendirme platformu Polygon’un yanı sıra diğer iki web3 projesini içeriyordu: Flickplay, kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) aracılığıyla NFT’leri keşfetmesine olanak tanıyan bir web3 uygulaması ve içerik oluşturucuları birbirine bağlayan bir web3 hikaye anlatımı platformu olan Lockerverse ve diğer markalar gibi.

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