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Analistten Korkutan SHIB ve Ayı Piyasası Uyarısı: Bir Daha Asla..!

Shiba Inu (SHIB) yeni projeler, ortaklıklar ve yakımlar ile ayakta durmaya çalışırken, önde gelen bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi. 
11:30
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) yeni projeler, ortaklıklar ve yakımlar ile ayakta durmaya çalışırken, önde gelen bir analistten çarpıcı açıklamalar geldi.

SHIB ve Ayı Piyasası!

“Odds Lots” isimi podcast’inin sunucusu Joe Weisenthal,  Shiba Inu ve genel olarak ayı piyasasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Analist, SHIB’in piyasa değerinin şu anda 6 milyar doların altında olmasının, piyasasın hala “acımasız bir ayı döngüsü” içinde olduğu anlamına geldiğini belirtti. Analist ayrıca, SHIB’in eski parlak günlerine dönmesinin neredeyse imkansız olduğunu ima etti. CoinGecko verilerine göre, SHIB an itibariyle 0.00001003 dolardan işlem görüyor. SHIB fiyatı geçen Ekim ayında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008616 dolardan %88 düştü. SHIB’in piyasa değeri ise şu anda 5,9 milyar dolar değerinde.

Shiba Inu, 40 milyar dolardan fazla değere sahipti. Bazı Twitter kullanıcıları, SHIB‘in hala çok değerli olduğuna inanıyor. Blueelectron4 isimli bir kullanıcı ise  “Evet, Shib’in piyasa değerinin sıfır olması gerçek bir ayı piyasasının başlangıcı  olur” diyerek meme coin’i savundu.  SHIB topluluğu projeye yönelik desteğini sürdürüyor.

Shiba Inu’dan Umut Kesildi mi?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya hızlı bir şekilde çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.

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