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Popüler YouTube kanalı Coin Bureau’nun sunucusu Guy, Federal Rezerv’in eylemlerinin bir sonucu olarak faiz oranlarındaki artışın kripto para birimlerinin fiyatları üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini öne sürdü.

Kripto Paralara FED Engeli

Kripto para piyasaların Guy takma adıyla bilinen uzman analist Youtube üzerinden 2.1 milyon abonesine, Eylül ayından itibaren Federal Rezerv’in (FED) ABD Hazineleri ve ipotek destekli menkul kıymetlerden oluştuğunu söylediği varlıkların satışını hızlandıracağı konusunda uyarılarda bulundu. Kıdemli analist açıklamalarında satışların, faiz oranları üzerinde derin bir etkisi olabileceğini öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

Piyasalarda yaşanan belirsizliklerin nedeni olarak ABD Hazine tahvilleri ve ipoteklere dayalı menkul kıymetlerdeki faiz oranlarının esasen, daha düşük bir fiyatla ve daha yüksek faiz oranlarıyla sonuçlanan fiyata göre belirlenmesi olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomi yavaşlamaya devam ederken Fed’in belirttiğim varlıkların milyarlarca dolarını satmasıyla, şoku absorbe etmek için yeterli alıcı olup olmayacağı belirsiz, bu da kripto para birimlerinin fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor. Ayrıca bu durum belirlenen faiz oranlarının, yatırımcıların kaldırabileceğinden daha hızlı yükseleceği ve piyasaların daha da çökmesine neden olabileceği anlamına gelir. Fed 2018 yılında bilançosunu küçültme hareketiyle hedeflediği tam olarak olan buydu.

Altcoinlerde Yüzde 80 Kayıp Olabilir!

2018 yılı içerisinde S&P 500, 2.940 puanlık zirve değerinin yaklaşık %20 oranını kaybetti. Kıdemli analist Guy, 2018 yılında gerçekleşen olayların bugün benzeri yaşanacağı takdirde kripto para birimleri için önemli bir sorun yaratabileceğini vurguluyor. Guy konuşmasında konu hakkında şunları söyledi:

Kripto para birimlerinin, borsa ile yüksek oranda ilişkili olduğu göz önüne alındığında, politika uygulanırsa gelecek yılın başlarında kripto para piyasası genelinde %40’a varan düşüşler gözlemlenebilir. Hatta piyasa değeri orta ve küçük olan altcoinler için bu oran %60 ve %80 arasında değişebilir.

Öte yandan Coin Bureau sunucusu lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC), altcoinlere göre yaşanan düşüşten daha az etkilenebileceğini öne sürdü. Kıdemli analist Bitcoin açıklamalarında şunları söyledi: