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Kripto para piyasası, FED faiz karına saatler kala yeniden hareketlendi. Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para analisti Benjamin Cowen de piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içinde kaydettiği düşük oranlı değer artışlarının ardından yeniden 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1785 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de gün içinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, ETH Adına Olası Senaryolarına İşaret Etti

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirerek Ethereum (ETH) adına da yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, kripto para piyasasındaki son yükselişlerin ardından ETH’nin kalıcı olarak 1800 dolar direncini aşamamasının yakın vadede oldukça olumsuz olduğunu dile getirdi. ETH’nin son haftalarda BTC’ye kıyasla da nispeten düşük bir fiyat performansı sergilediğini belirten analist, 1800 dolarlık direncin aşılamamsı ve piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda ETH’de değer kayıplarının hız kazanabileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.