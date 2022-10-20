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Henüz ABD kripto paralarla alakalı yasal düzenlemeleri tamamlamış değil ancak kurumlar boş durmuyor. Her kurum kendi alanındaki ihlalleri mevcut yasalar çerçevesinde cezalandırıyor ve işlemlerde kripto paraların kullanılması bir kaçış fırsatı doğurmuyor. Bugün yapılan duyuru da bu minvaldeydi. 2 kişi tutuklandı ve devamı gelecek gibi görünüyor.

Kripto Para Tutuklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela petrol satış karlarını aklamak ve Rus ordusu için ekipman satın almak için paravan şirketler kuran ve kripto paraları kullanan bir şebeke tespit etti. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre iki suçlu tutuklandı ve 5 kişi aranıyor. Adalet Bakanlığı basın temsilcisi ise “iddianamede adı geçen herkesi tutuklamak istiyoruz” dedi. New York Doğu Bölgesi’nde açılan dava, ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde yaptırım uyguladığı devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.’nın yanı sıra Hamburg merkezli ve Rus vatandaşları tarafından işletilen bir emtia trade şirketine odaklanıyor.

Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH adlı bu son şirketin Sukhoi ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere Rus askeri teçhizatına parça bulmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Venezuela petrol şirketi ise ABD yaptırımları sebebiyle dünyadan izole edilen petrolünü bu kanaldan satmaya çalıştı.

Tether (USDT) Kullandılar

Adalet Bakanlığı, iddia edilen bir dizi ihlal arasında, suçlanan üç kişinin “ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether (USDT)’ı kullanarak PDVSA’dan 500.000 varil Venezuela petrolü içeren bir işlem gerçekleştirdiğini” söylüyor. Başka bir yerde yetkililer, şirketlerin operatörleri arasında tanımlanamayan kripto para birimleri şeklinde 3 milyon doların üzerinde bir işlem yapıldığını tespit etti.

Tutuklananlardan biri olan Yury Orekhin’in bir suç ortağına yazdığı iddia edilen mesaj şöyleydi;

“Endişe yok, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer yapacağız. USDT SMS gibi hızlı çalışıyor.”

Bu, Venezuela’nın ABD yaptırımları altında petrolünden kar elde etmenin bir yolu olarak kriptoya ilk başvuruşu değil. Kötü talihli kripto para birimi El Petro da yaptırıma uğramadan önce bir varil petrolün değerine sabitlenmiş uluslararası bir stablecoin olmayı hedefliyordu. ABD yaptırımları bu dönemde ilk defa bir kripto parayı hedef almıştı.

İran ve Rusya da benzer şekilde kripto paraları ambargoları delmek için kullanıyor.