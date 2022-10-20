Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Amerika’da Kripto Para Tutuklaması!

ABD kripto paraları da konu alan yeni bir tutuklamayı duyurdu. Peki suçları neydi?
00:01
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Henüz ABD kripto paralarla alakalı yasal düzenlemeleri tamamlamış değil ancak kurumlar boş durmuyor. Her kurum kendi alanındaki ihlalleri mevcut yasalar çerçevesinde cezalandırıyor ve işlemlerde kripto paraların kullanılması bir kaçış fırsatı doğurmuyor. Bugün yapılan duyuru da bu minvaldeydi. 2 kişi tutuklandı ve devamı gelecek gibi görünüyor.

Kripto Para Tutuklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela petrol satış karlarını aklamak ve Rus ordusu için ekipman satın almak için paravan şirketler kuran ve kripto paraları kullanan bir şebeke tespit etti. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamaya göre iki suçlu tutuklandı ve 5 kişi aranıyor. Adalet Bakanlığı basın temsilcisi ise “iddianamede adı geçen herkesi tutuklamak istiyoruz” dedi. New York Doğu Bölgesi’nde açılan dava, ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde yaptırım uyguladığı devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.’nın yanı sıra Hamburg merkezli ve Rus vatandaşları tarafından işletilen bir emtia trade şirketine odaklanıyor.

Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH adlı bu son şirketin Sukhoi ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere Rus askeri teçhizatına parça bulmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Venezuela petrol şirketi ise ABD yaptırımları sebebiyle dünyadan izole edilen petrolünü bu kanaldan satmaya çalıştı.

Tether (USDT) Kullandılar

Adalet Bakanlığı, iddia edilen bir dizi ihlal arasında, suçlanan üç kişinin “ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether (USDT)’ı kullanarak PDVSA’dan 500.000 varil Venezuela petrolü içeren bir işlem gerçekleştirdiğini” söylüyor. Başka bir yerde yetkililer, şirketlerin operatörleri arasında tanımlanamayan kripto para birimleri şeklinde 3 milyon doların üzerinde bir işlem yapıldığını tespit etti.

Tutuklananlardan biri olan Yury Orekhin’in bir suç ortağına yazdığı iddia edilen mesaj şöyleydi;

“Endişe yok, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer yapacağız. USDT SMS gibi hızlı çalışıyor.”

Bu, Venezuela’nın ABD yaptırımları altında petrolünden kar elde etmenin bir yolu olarak kriptoya ilk başvuruşu değil. Kötü talihli kripto para birimi El Petro da yaptırıma uğramadan önce bir varil petrolün değerine sabitlenmiş uluslararası bir stablecoin olmayı hedefliyordu. ABD yaptırımları bu dönemde ilk defa bir kripto parayı hedef almıştı.

İran ve Rusya da benzer şekilde kripto paraları ambargoları delmek için kullanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Avrupa Birliğinden ABD’ye Kripto Para Çağrısı! Düzenleme Şart!
Avrupa Birliğinden ABD’ye Kripto Para Çağrısı! Düzenleme Şart!
Alınan Karar Bu Ülke İçin Dönüm Noktası Olabilir! Büyük Kripto Para Hamlesi!
Alınan Karar Bu Ülke İçin Dönüm Noktası Olabilir! Büyük Kripto Para Hamlesi!
Mağazacılık Devi Walmart’tan Açıklama: Kripto Çok Önemli Olacak!
Mağazacılık Devi Walmart’tan Açıklama: Kripto Çok Önemli Olacak!
Ünlü CEO Kripto Paralar Yükselecek Dedi! 18 Ekim’deki Olaya Dikkat Çekti!
Ünlü CEO Kripto Paralar Yükselecek Dedi! 18 Ekim’deki Olaya Dikkat Çekti!
7 Trilyonluk Devden Kripto Paraları İlgilendiren Uyarı! Demedi Demeyin!
7 Trilyonluk Devden Kripto Paraları İlgilendiren Uyarı! Demedi Demeyin!
Kripto Para Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek? Veriler Konuşuyor!
Kripto Para Ayı Piyasası Ne Zaman Bitecek? Veriler Konuşuyor!
Japonya’dan Kripto Para Müjdesi! Büyük Fırsatı Gördüler!
Japonya’dan Kripto Para Müjdesi! Büyük Fırsatı Gördüler!
Kripto Para Birimlerine Yoğun İlgi: “Gelecek Vaat Ediyor!”
Kripto Para Birimlerine Yoğun İlgi: “Gelecek Vaat Ediyor!”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022