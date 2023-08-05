2 Ağustos’ta Polygon ağı tabanlı bir NFT oyun projesi olan Mojo Melee, küresel teknoloji ve e-ticaret devi Amazon ile altı aylık bir ortaklık kurduğunu duyurdu. On-chain veri analizi, NFT ticaret hacmi sıçrarken Amazon ortaklığının MATIC fiyatını nasıl etkileyebileceğini araştırıyor.

Ortaklık Polygon İşlemlerini Arttırma Potansiyeline Sahip

Amazon Prime aboneleri artık Polygon ağı üzerine inşa edilen NFT tabanlı bir oyun projesi olan Mojo Melee’de ücretsiz bir NFT kazanabilir. Son veriler, Amazon’un dünya çapında 200 milyon abonesi olduğunu gösteriyor.

Böylesine büyük bir abone havuzuna sahip olan Polygon (MATIC) yatırımcıları, Amazon ortaklığı ile Web3 teknolojisinin benimsenmesini ve Polygon ağı talebini artırabileceğinden umutlu.

Geçmiş on-chain verilerine göre Amazon ile NFT ticaret ortaklığı MATIC fiyatını potansiyel olarak artırabilir. Bir haftalık düşüş trendinin ardından MATIC, NFT işlemleri için yapmış olduğu Amazon ortaklık duyurusundan bu yana yükseliş eğiliminde.

Aşağıda gösterildiği gibi, Polygon NFT İşlem Hacmi (1000 dolardan düşük) 26 Temmuz’da 10.523’ten 2 Ağustos’ta 2.668’e %75 oranında düşmüştü. Duyurudan bu yana, son iki günde işlem sayısı sırasıyla 4.400 ve 4.800’ün üzerine çıktı.

MATIC Fiyatını Nasıl Etkiler?

NFT İşlem Hacmi, bir blockchain ağında işlem gören 1.000 $’dan daha düşük değere sahip NFT’lerin günlük hacmini değerlendirir. Büyüyen NFT talebi, birkaç nedenden ötürü temel token için yükseliş anlamına gelmektedir.

Temel olarak, kullanıcılar Polygon ağında NFT mint’i için işlem ücreti olarak küçük bir miktar MATIC yakmaktadır. Bu, onları dolaşımdan kaldırır ve MATIC arzını etkili bir şekilde azaltır. İşlem ücretleri Ethereum gibi diğer projelerden çok daha düşük olsa da bu ideal olarak MATIC blockchain ağını daha cazip hale getiriyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, geçmiş veriler Polygon NFT işlem hacmindeki ani artışların genellikle önceki MATIC fiyat artışlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Blockchain ağı üzerindeki bu erken sinyallerden sonuçlar çıkararak, Amazon ile Mojo Melee ortaklığı Polygon NFT ticaret hacmini potansiyel olarak artırabilir.