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Altcoinler Ne Durumda? Quant, XRP, AVAX ve ADA Coin’de Son Durum

Bitcoin'in (BTC) 19 bin 500 doların üzerinde hareket ettiği günde altcoinler ne durumda, Quant, XRP, AVAX ve ADA coin'de son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.
19:07
18 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) 19 bin 500 doların üzerinde hareket ettiği günde birçok altcoin’in en büyük kripto paranın yapacağı fiyat hareketine kilitlendiği görülüyor. BTC ile birlikte altcoin’lerin büyük çoğunluğu dar bir fiyat aralığına sıkışıp kalmış durumda. Peki altcoinler ne durumda, Quant, XRP, AVAX ve ADA coin’de son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

Quant, XRP, AVAX ve ADA Coin’de Son Durum

Altcoin piyasasının genelindeki duruma bakmadan önce “Quant, XRP, AVAX ve ADA coin‘de son durum ne” sorusunun yanıtını vererek başlayalım. Yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Quant (QNT), 4 ayda yüzde 400’ün üzerinde değer kazandı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre QNT, son 24 saatte kaydettiği yüzde 10 yakın düşüşle 200 dolar seviyesinin altında, 197,96 dolardan işlem görüyor. Öte yandan SEC ile Ripple arasındaki davaya ilişkin gelişmelerle son 2 ayda ciddi oranda hareketlendiği ve yükselişi ile kripto para piyasasının geri kalanından ayrıştığı görülen XRP (XRP) ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,57 düşüşle 0,466 dolardan alınıp satılıyor.

Popüler altcoin’lerden Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA) coin’de de aşağı yönde hareket eden altcoin’ler arasında. AVAX, son 24 saatteki yüzde 1,5 düşüşle 15,90 dolardan işlem görürken, ADA coin ise bir süredir devam eden düşüş trendinin ortasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,15 düşüşle 0,3652 dolardan işlem görüyor. AVAX ve ADA sırasıyla 4.73 milyar dolar ve 12.59 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 20 para listesinde yer alıyor.

Diğer Altcoinler Ne Durumda?

161.9 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük altcoin Ethereum (ETH), yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,96 düşüşle bin 318 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paralar listesinde en çok kazandıranlar tarafında ilk sırada Lido DAO‘nun (LDO), en çok kaybettirenler tarafında ise ilk sırada QNT’nin yer aldığı görülüyor.

Bir bütün olarak Bitcoin ve altcoin’lerin piyasa değerinin 931.11 milyar dolarda bulunurken, altcoin’lerin bu piyasa değerindeki payı 557.7 milyar dolarda. Bu da Bitcoin’in piyasa değeri üzerinde hakimiyetinin yüzde 40,2 olduğu anlamına geliyor.

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