Dogecoin fiyatı, son mahkeme başvurularının FTX’in 42 milyon dolar değerindeki DOGE varlıklarını tasfiye edebileceği yönündeki ilk korkuları gidermesinin ardından bu hafta hafif bir hareketle 0,062 dolara kadar yükseldi. On-chain veri analizi, uzun vadeli yatırımcıların gösterdiği güvenin önümüzdeki günlerde nasıl daha fazla Dogecoin fiyat artışı sağlayabileceğini de araştırmaya devam ediyor.

Dogecoin fiyatı geçen hafta, FTX borsasının devam eden iflas işlemlerinin bir parçası olarak alacaklılara geri ödeme yapmak için bulunan 42 milyon dolar değerindeki DOGE coin’i elden çıkartmaya hazırlandığını öne süren ilk raporların ardından sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ancak Çarşamba günü yayınlanan resmi mahkeme dosyalarında DOGE, FTX’in 3,4 milyar dolarlık mülkündeki ilk 10 kripto varlık listesinde ilginç bir şekilde kendisine yer bile bulamadı. O zamandan bu yana DOGE’nin fiyatı 0,060 dolardan 0,062 dolara küçük çaplı bir yükseliş gerçekleştirdi.

Dogecoin Kaç TL?

Geçtiğimiz ay boyunca kripto piyasalarında yaşanan düşüşler, Litecoin (LTC), Sandbox (SAND) ve Apecoin (APE) gibi ilk 100 kripto sıralamasında bulunan birçok öncü projenin yıllık bazda ve tüm zamanlar göz önünde bulundurulduğunda düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Ancak bu sıkıntılı dönemde Dogecoin 0,060 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başararak dikkatleri üzerine çekti. On-chain veriler, DOGE uzun vadeli yatırımcılarının olumlu eğiliminin çok önemli olduğunu ortaya koyuyor olabilir.

IntoTheBlock’tan alınan veriler, Long term holder denilebilecek yatırımcıların 14 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında bakiyelerini 1,2 milyar DOGE artırdığını ortaya koydu. Eş zamanlı olarak, kısa vadeli yatırımcılar ise 1,56 milyar coin satışı gerçekleştirdi.

Coin’lerini 1 yıl veya daha uzun süre hareketsiz tutan cüzdanlara long term holder denir. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, Dogecoin’de bu tür yatırımcılar yalnızca HODLing yapmakla kalmayıp aynı zamanda varlıklarını aktif aktif bir şekilde arttırıyor.

Bu durum, özellikle olumsuz piyasa dalgalanmaları sırasında bir yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, bu durum yeni katılımcıları etkileyebilir ve yatırımcılar da Dogecoin fiyat beklentileri üzerine işlem gerçekleştirebilirler. Bu varsayım tutarsa, memecoin piyasalarındaki hakim duyarlılık yükselişe geçtiğinde Dogecoin önemli kazançlar elde edebilir.

Dogecoin Yorum

Dogecoin boğaları, resmi mahkeme dosyalarının DOGE’nin FTX satılacak varlıkları listesinde olmadığının ortaya çıkmasından bu yana önemli bir ivme kazandı. Mevcut Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğilimleri iddiaları daha da doğrulamakta. Aşağıdaki grafik, 11 Eylül’den bu yana DOGE günlük RSI’sının yükseliş eğiliminde olduğunu ve 15 Eylül’de 40,45’e ulaştığını göstermekte.

Göreceli Güç Endeksi verileri mevcut fiyat trendinin gücünü ve momentumunu değerlendirmekte. DOGE RSI 40’ların altına doğru yükselirken, piyasanın aşırı satım koşullarından daha dengeli veya nötr bir momentuma geçtiğine işaret ediyor. Özetle, uzun vadeli yatırımcılar HODLing yapmaya devam ederse, Dogecoin fiyatı önümüzdeki haftalarda daha yüksek bir kazanç hareketi gerçekleştirebilir.

DOGE Fiyat Tahmini

Grafiklere bakıldığında, Dogecoin fiyatı, daha geniş kripto piyasalarındaki momentum yükselişe geçtiğinde daha büyük kazançlar elde etmeye hazır görünüyor olabilir. Bununla yanı sıra, 0,07 dolar aralığındaki satış duvarı büyük bir engel olarak yatırımcıların karşısında duruyor olabilir.

Mevcut Dogecoin sahiplerinin giriş fiyatı dağılımını gösteren Fiyat Etrafındaki Paranın Küresel Girişi / Çıkışı (GIOM) da bu tahmini doğruluyor. GIOM, 377.570 adresin ortalama 0,068 dolar fiyatla 35 milyar DOGE satın aldığını canlı bir şekilde göstermekte. Mevcut karlılık oranıyla ellerindeki kripto paraları çıkarırlarsa, Dogecoin fiyatında bir düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. Ancak direnç seviyesi aşılırsa, boğalar Dogecoin fiyatını 0,08 dolara doğru yükseltebilir.

Yine de, DOGE fiyatı 0,055 doların altına bir hareket gerçekleştirirse ayılar uzun süreli bir düşüşü gerçkeleştirebilir. Bu durumda, 466.770 adresin maksimum 0,060 dolar fiyattan 6,45 milyar DOGE satın almış olması ilk desteği yatırımcılar adına sağlayabilir. Pek olası olmasa da, bu destek seviyesinde fiyat tutunamazsa Dogecoin fiyatı 0,055 dolara doğru gerileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.