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Altcoin Yorumları: XRP, Holo Coin ve AVAX Kaç TL?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 19.100 dolar üzerinde işlem görürken altcoin’lerde fiyat sıkışıklarının sürdüğü görülüyor. 
15:33
12 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para birimleri Çarşamba günü nispeten stabil ilerliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 19.100 dolar üzerinde işlem görürken altcoin’lerde fiyat sıkışıklarının sürdüğü görülüyor. Piyasanın popüler altcoin’leri Ripple (XRP), Holo (HOT) ve Avalanche (AVAX) fiyatlarına göz atıyoruz.

Ripple (XRP) Kaç TL?

24,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük altıncı kripto para birimi konumunda bulunan XRP, yazının kaleme alındığı sırada 0,4862 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde nispeten stabil ilerleyen XRP, son 1 ayda %35’in üzerinde değer kazanmış görünüyor.

Ripple fiyatındaki bu artış, Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden dava sürecinin Ripple lehine sonuçlanabileceği haberlerinden sonra yaşandı. Uzman isimler 2022 yılı sonunda ya da 2023 yılı başında artık dava sürecinin bir sonuca varacağını düşünüyor. Bu noktada pek çok isim dava sürecinin sonuçlanması ile birlikte XRP fiyatında gözle görülür bir artış yaşanabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak XRP, Türk yatırımcı tarafından da takip edilen bir kripto para birimi. Türk kripto para piyasası veri sağlayıcısı 21 Milyon verilerine göre XRP Türk Lirası bazında yazının kaleme alındığı sırada 9,14 TL’den işlem görüyor. XRP’nin Türk kripto para borsalarındaki 24 saatlik hacmi ise 246 milyonun üzerinde.

Holo Coin Grafikleri

2021 yılında yaşadığı yükseliş ile yatırımcıların ilgisini çeken HOT, yazının kaleme alındığı sırada 0,001993 dolardan işlem görüyor. HOT da XRP gibi 24 saat içinde sessiz sedasız ilerleyen altcoin’ler arasında yer alıyor.

HOT grafiklerine bakıldığında 0,001938 doların bir dip seviye oluşturduğu ve 0,002140 doların da bir tepe seviye oluşturduğu görülüyor. HOT yaklaşık olarak 3 haftadır bu aralıkta hareket ediyor.

Bunlara ek olarak HOT yazının kaleme alındığı sırada 0,0373 TL’den işlem görüyor ve HOT’ın Türk kripto para borsalarındaki 24 saatlik hacmi 98 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

AVAX Yorumları

Başında bir Türk ismin yer alması sebebiyle Türk yatırımcının da yakından takip ettiği, işlem hacmi bakımından en büyük 16. kripto para konumunda bulunan AVAX, yazının yayına hazırlandığı sırada 16 dolardan işlem görüyor. Analist yorumlarına göre 15,5 dolar üzerinde kaldığı sürece AVAX için yeni bir dip oluşturma riski bulunmuyor. Ayrıca 18,50 doların da şu anda ana direnç olduğu yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

Bunlara ek olarak AVAX yazının kaleme alındığı sırada 302 TL’den işlem görüyor ve AVAX’ın Türk kripto para borsalarındaki 24 saatlik hacmi 44,4 milyon TL seviyesinde.

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