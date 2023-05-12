Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 30.000 doları aşamayıp 26.000 dolara kadar geriledi. Bu durum birçok altcoini de etkisi altına aldı ve Pepe (PEPE) gibi son dönemin rekor kıran tokenları bile sert düşüşler yaşadı. Ünlü kripto para ve özellikle altcoin uzmanı Altcoin Sherpa ise en çok talep gelen altcoinleri yorumladı.

AVAX Fiyat Tahmini

Altcoin Sherpa, yıllar boyunca yaptığı tutarlı altcoin tahminleri ile biliniyor. Kritik anlarda kritik yorumlar yapan Sherpa, şimdi de takipçilerinin en çok merak ettiği altcoinler hakkında konuştu. Sherpa ilk olarak ise Avalanche‘ı (AVAX) masaya yatırdı. AVAX hakkında oldukça kısa ve öz konuşan Sherpa’nın grafiği ise çok şey anlatıyor. Analist, yakında “yardımın” geleceğini belirterek 13 doların kritik olduğunu aktardı. Bu da aslında 15 dolar seviyesinden işlem gören AVAX’in 13 dolara kadar gerileyebileceğini ve buradan destek gelebileceğine işaret ediyor.

MATIC Fiyatı İçin Son Durum

Sherpa, bunun devamında ise. katman 2 çözümlerinden Polygon (MATIC) hakkında görüşlerini ortaya koydu. Sherpa’ya göre yakında bir sıçrama görülebilecek ancak fiyatın 0,75 dolarlık dip noktaya inip inmeyeceği konusunda belirsizlik var. Altcoin Sherpa’nın paylaştığı grafikte, dip nokta 0,75 dolar olarak görülüyor. Sherpa daha önce 2 kere test edilen ancak ulaşılamayan zirve noktaya da dikkat çekerek olası bir altcoin rallisinde üst sınırı göstermiş oldu.

INJ, Düşüşe Gebe

Altcoin Sherpa son olarak ise Injective (INJ) hakkında konuştu. An itibarıyla 6 dolar seviyesinden işlem gören INJ, son 30 gün içerisinde %13 geriledi. INJ, 1 yıl içerisinde ise %233 yükseliş elde ederek aslında yatırımcılarını sevindirmiş gibi gözüküyor.

Analist, INJ için geçmişte çok iyi performans gösterildiğini vurguladıktan sonra uzun vadede ise fiyatın 4 dolar altına düşeceğini düşündüğünü ifade etti. Analist, özellike .618 Fibonacci geri çekilme noktasından bir sıçrama beklediğini ifade ederek, INJ yatırımcılarının sorularını yanıtsız bırakmadı.

Tabii ki bütün altcoinler için şu an lider kripto para birimi BTC fiyatının yönü çok önemli. BTC, 26.000 dolar altına gerileyip 20.000 dolar seviyesine doğru ilerlerse altcoinlerin durumu da uzun vadede pek iç açıcı olmayacaktır.