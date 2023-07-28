27 Temmuz önde gelen merkeziyetsiz oracle ağlarından Chainlink‘in (LINK) rekabette öne geçmesiyle altcoin için olağanüstü bir gün oldu. Bu sert büyümeyi körükleyen şey, zincir üzeri veri platformu Santiment’in verilerine göre altcoin’in bu yıl 1 milyon doların üzerinde en yüksek miktarda işlem sayısına ulaşarak eşi benzeri görülmemiş düzeyde balina birikimi görmesi oldu.

Chainlink’in Çarpıcı Büyümesi

Chainlink’in fiyat hareketi, hızlı bir şekilde birikim yapan 100 bin ile 10 milyon LINK tutan cüzdan adresleriyle desteklendi. Bu güçlü aktivite, LINK’in gelecekteki performansı üzerine büyük beklentilerle yatırım yapan yüksek servet sahibi yatırımcıların ve kurumsalların varlığına işaret ediyor. Böylesine önemli bir satın alma baskısıyla LINK’in rakiplerini geride bırakmış olması şaşırtıcı olmadı.

Bir süredir LINK’in takip ettiği fiyat yörüngesiyle piyasa beklentilerine meydan okuduğu görülüyor. Fiyatı, altcoin piyasasındaki birçok rakibini gölgede bırakan bir büyüme oranı olan yüzde 51’in üzerinde yükseldi. Bu mükemmel performans sadece Chainlink’e ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda merkeziyetsiz oracle ağlarının hızla gelişen Blockchain ekosisteminde sahip olduğu potansiyelin de öne çıkmasına neden olarak benzer amaca hizmet eden altcoinler’in de ivmelenmesini sağladı.

Chainlink’in sahip olduğu teknoloji, Ethereum (ETH) üzerindeki akıllı sözleşmelerin, çeşitli Blockchain uygulamalarında giderek daha önemli hale gelen bir özellik olan harici veri kaynaklarına, API’lere ve ödeme sistemlerine güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlıyor. Bu faktör, mevcut yükseliş piyasası duyarlılığı ile birleştiğinde LINK’in sürdürülebilir büyümesi için güçlü bir temel oluşturuyor.

LINK’in Fiyat Grafiğindeki Düşük Tepe Oluşumu Alarm Verdirtti

Bununla birlikte, muazzam büyümesine rağmen LINK’in fiyat grafiğinde son dönemde kaydedilen düşük tepe teknik analiz tarafında alarm verilmesine neden oldu. Bir önceki tepeye göre daha düşük bir tepe oluşumu genellikle alıcıların eskisine kıyasla daha az istekli olduklarını ve potansiyel olarak yükseliş trendinin yavaşladığına veya yükselişin yerini düşüş trendinin alacağına işaret eder.

Bu durum Chainlink’e biraz ihtiyatlı yaklaşılmasını gerektiriyor olsa da altcoin’in büyüme hikayesinin sonuna gelindiği anlamına gelmiyor. Devam eden balina birikimi ve Chainlink’in teknolojisinin yüksek potansiyeli LINK’in yükseliş ivmesini devam ettirmesini sağlayabilir.