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Altcoin Kralı İçin Üzen Gelişme! Dencun Gecikecek!

Özet

  • Ethereum'un beklenen Cancun-Deneb (Dencun) güncellemesi 2024'ün ilk çeyreğine kadar ertelenebilir.
  • Dencun'un Protokol-Danksharding gibi önemli özellikleri bulunuyor ve Ethereum topluluğu tarafından merakla bekleniyor.
  • Güncellemeyle Ethereum ağının ölçeklenebilirliğinin ve güvenliğinin artırılması ve işlem ücretlerinin azaltılması hedefleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:01
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Altcoin kralı Ethereum‘a (ETH) yönelik geliştirme çalışmaları fiyata olumlu yönde etki edebileceği beklentisiyle dikkatle takip edilmektedir. Özellikle ağın ölçeklendirilmesi ve yoğun kullanım durumlarında işlem ücretlerinin tavan yapması sorunun çözebilecek girişimler fiyat üzerinde kritik öneme sahiptir. Bu noktada Ethereum ağı ve ağın yerel varlığı Ether (ETH) için merakla beklenen Cancun-Deneb (Dencun) güncellemesinin gecikeceği ortaya çıktı.

Dencun Güncellemesi Gecikecek

Çinli Blockchain ve kripto para gazetececisi Colin Wu, test ağı (testnet) için yayımlanacak olan Dencun güncellemesinin 2024’ün ilk çeyreğine kadar bekletileceğini bildirdi. Ağın ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir güncelleme olan Dencun‘un merkezinde Proto-Danksharding var ve bu mekanizma gas diğer bir deyişle işlem ücretlerini azaltacak ve işlem hızını artıracak.

Wu, Ethereum geliştiricilerinin Devnet-12’nin başlatılmasının üç hafta daha süreceğini belirttiklerini ve Devconnect konferansının Kasım ayının ortasında gerçekleşecek olmasından dolayı Devnet-12‘nin Aralık ayı başında başlatılmasının beklendiğini de ekledi. Bu durum Dencun güncellemesine yönelik Goerli ağındaki testlerin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar beklemesi gerekebileceğini gösteriyor.

Ethereum’un Merakla Beklenen Dencun Güncellemesi Nedir?

Dencun olarak da bilinen Ethereum Cancun-Deneb, Ethereum Blockchain‘ine uyulanacak olan önemli bir güncellemedir. Bu güncellemele, ağın ölçeklenebilirliğinin ve güvenliğininin ve kullanılabilirliğinin artırılması amaçlanıyor. Dencun’un önemli bir özelliği veri ‘blob’larını kullanarak gas diğer bir deyişle işlem ücretlerini önemli ölçüde azaltması ve işlem verimini artırması beklenen tam Danksharding’e doğru bir geçiş aşaması olan Proto-Danksharding’in tanıtılması olarak öne çıkıyor.

Ethereum’un ağa uygulanması konusunda önemli ölçüde yol katedilen Dencun güncellemesi, genel olarak ağın ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirmeyi amaçlayan, fiyata olumlu yönde etki edebilecek bir güncelleme konumunda. Genel olarak Dencun, Ethereum ağını daha verimli, güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi vaat ediyor.

Güncellemenin tam aktivasyon tarihinin Kasım 2023’teki Devconnect konferansından sonra netleşmesi bekleniyordu ancak Wu’nun yaptığı son bilgilendirme güncellemenin beklenenden çok daha geç geleceğini gösteriyor.

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