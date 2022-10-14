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Kripto para piyasası yeniden toparlanmaya çalışırken, önde gelen bir analistten Bitcoin (BTC) ve 3 altcoin’e dair önemli açıklamalar yaptı.

Piyasasnın Zayıf Atı: ADA

Popüler bir kripto para analisti Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketine yönelik önemli bir değerlendirme yaptı. Yaptığı doğru tahminler ile bilinen Jason Pizzino 276.000 YouTube abonesin Bitcoin’in yaklaşık bir hafta boyunca art arda düşük seviyeler kaydettikten sonra belirsiz bir eğilimle karşı karşıya olduğunu söylüyor. BTC’deki durgunluğa dikkat çeken analist, fiyat hareketinin belirsizliğini koruduğunu ifade ediyor. Analiste göre, 19.000 dolar seviyesinin tutulması büyük önem teşkil ediyor. Bitcoin, an itibariyle 19.619 dolardan işlem görüyor.

Cardano’yu inceleyen Pizzino, ADA‘nın 20 ayın en düşük seviyesine düştükten sonra toparlanmakta güçlük çektiğini söylüyor. Trader’a göre, Cardano son zamanlardaki güncelleme haberlerine de olumlu bir tepki vermedi. 0.38 dolardaki direnç seviyesinin geçilmesi gerektiğini vurgulayan analist, mevcut seviyelerden düşüşün ADA’yı daha da tehlikeli seviyelere çekebileceğini iddia ediyor. ADA’yı piyasasın zayıf ve yorgun atı olarak imgeleyen analist, ufukta somut bir katalizör olmadığını belirtiyor. Cardano an itibariyle 0,36 dolardan işlem görüyor. Bu, en son 2021 yılının Şubat ayında ulaşılan seviye.

Ethereum, ADA ve SOL’dan Daha İyi Durumda

Pizzino, rakip Solana’nın Cardano’ya benzer bir konumda olduğunu ancak çok fazla düşmediğini belirtiyor. Solana, an itibariyle 28.95 dolardan işlem görüyor. Bu, en son 2021 yılının Temmuz ayında ulaşılan en düşük seviye. Akıllı sözleşme blok zincirleri Cardano, Solana ve Ethereum‘u karşılaştıran Pizzino, Cardano’nun üçü arasında en zayıfı olduğunu söylüyor. Pizzino’ya göre Ethereum ise en güçlü konumunda. Solana da zayıf ve henüz yeni dip seviyelere inmedi. ETH, 1,320 dolar civarında daha yüksek ve en düşük seviyesinden 880 dolar değer kazanmayı başardı. Yani daha güçlü bir konumda.

ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Travis Hoium de ETH’nin uzun vadede yatırımcıların radarında olması gerektiğini belirtti. Analiste göre, “Birleşme” den sonra Ethereum’da değer artışı için birçok ana katalizör bulunuyor. Uzmanlar, Merge’ün etkisinin uzun vadede ortaya çıkacağını iddia ediyor. Bu süreçte, makroekonomik şartların değişmesi oldukça önemli.