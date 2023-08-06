Kasım ayındaki FTX iflası kripto para yatırımcılarının merkezi borsalardan büyük ölçüde kaçmasına neden oldu. Şimdi Adam Cochran başka bir popüler kripto para borsasının iflasın eşiğinde olduğunu söylüyor. Üstelik defalarca hakkında uyarılarda bulunduğumuz bir ismin borsasından bahsediyoruz. Peki ama neden böyle düşünüyor?

Huobi Borsası Güvenilir Mi?

Ünlü kripto para uzmanı Adam Cochran bugün erken saatlerde X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlarla yatırımcıların endişesini ikiye katladı. Hafta içinde Tether satışlarının büyük bir FUD dalgasıyla gelebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi bu satışların sebebi ortaya çıkmış gibi görünüyor. Cochran devam eden korkunun iflasın eşiğindeki Huobi borsasından kaynaklandığına inanıyor.

Adam Cochran şunları söyledi;

“Tıpkı FTT’de olduğu gibi Binance, ölçeği ve bağlantıları nedeniyle riskli varlıklar ya da sektördeki sorunlar hakkında genellikle ilk bilgi sahibi olan şirkettir. Cuma günkü USDT‘nin hızlı satışının zaman damgalarına bakarsak, Huobi çalışanlarının sorgulanacağı zamandan sonra olduğunu görürüz. Ve Huobi’de haftalarca süren istikrarlı USDT düşüşünden sonra.”

Huobi Borsası İflas Edebilir

Geçmişte birçok kez Justin Sun’ın iştiraklerinin şaibeli işleri nedeniyle yüksek risk içerdiğini yazmıştım. Bugün ortaya çıkan detaylara baktığımızda ve geçmişi düşündüğümüzde hiçbiri şaşırtıcı değil. Sun yakın zamanda USDT’ye endeksli stUSDT isimli bir stablecoin ihraç etti. Bu stablecoin sayesinde %4,29’luk devlet tahvili kazancı elde ettiğini iddia ediyordu.

Sun her dönemde popüler olan neyse onunla insanların karşısına çıkan biridir. Ve hepimizin bildiği üzere birkaç ay önce devlet tahvillerinin getirisiz süren faiz artışlarıyla önemli seviyelere ulaştı. Sun bunu da pazarlama aracı olarak kullanmayı ihmal etmedi. Tıpkı FTX çöküşü, LUNA iflası, 3AC süreci ve diğer tüm şeylerde olduğu gibi kendini ön plana çıkaracak bir hikaye yazdı.

Cochran şunları yazdı;

“Tron‘un kendi ağı, token’ın %98’inin doğrudan Sun ya da Huobi tarafından tutulduğunu gösteriyor; ve USDT‘yi stUSDT’ye “stake” ettiğinizde, bir Huobi para yatırma adresine yönlendiriliyor. Eğer stUSDT gerçek olsaydı, o zaman Tron’daki Huobi adreslerinden 500 milyon dolarlık itfaların, getiri için tahvil satın alabilmeleri için itfa edilen Tether’e yapılmasını beklerdik. Ancak böyle bir itfa mevcut değil. Mint proxy ana adrese gönderiyor. Bu da onu Sun, Huobi ya da Sun’ın Binance adresi olan diğer adreslere gönderir. Ama daha da önemlisi, bu paranın büyük bir kısmı Justin’in JustLend gibi kendi defi pozisyonlarına gidiyor gibi görünüyor. Bu, USDT ve USDC cinsinden Huobi’nin yalnızca 90 milyon dolarlık varlığa sahip olduğu anlamına geliyor.”

Ama burada bir sorun var. Çünkü Huobi geçen ağ durdurduğu rezerv kanıtında Huobi kullanıcılarının 630 milyon USDT tuttuğunu ve 631 milyon USDT’lik bir cüzdan bakiyesine sahip olduğunu iddia ediyordu.

“Yani kullanıcılar Huobi’de 631 milyon dolarlık bakiyeleri olduğunu *düşünüyor*, ancak orada sadece 90 milyon dolar var. Geri kalanı Justin Sun diğer defi uygulamalarını desteklemek için kullanıyor ve kullanıcıların Huobi’ye daha fazla para yatırmasını sağlamak için bunun üzerinden bir getiri ödüyor.”

Hepsi bu kadar mı?