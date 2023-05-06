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ABD Kripto Paraları Düzenlemek İçin Toplanıyor! Tarih ve Detaylar!

Özet

  • Temsilciler Meclisi kripto para gündemiyle Çarşamba günü toplanacak.
  • Kripto para piyasalarındaki düzenleyici boşluklar ele alınacak.
  • Kraken ve Web3 Vakfı Hukuk Başkanlarıyla Eski SEC, CFTC yöneticileri ifade verecek.
01:18
6 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Temsilciler Meclisinin 2 ay için kripto paraları düzenlemek gibi bir planı var ve çeşitli adımlar atılıyor. Amerika’da kripto paralarla alakalı kapsamlı kripto düzenlemeleri henüz devreye alınmadı. Bu konuda uzun süredir devam eden tartışmalar yavaş da olsa ilerleme olduğunu gösteriyor. Peki şimdi ne olacak?

Kripto Gündemiyle Toplantı

Kripto para şirketlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı iflas dalgası, özellikle demokratların altın çocuğu SBF’in çöküşü siyasileri harekete geçirdi. SBF geçtiğimiz yıl birçok kez temsilciler meclisine giderek onlara kripto düzenlemeleri konusunda tavsiyeler verdi. Elbette tek yaptığı şey tavsiye vermek değildi. Demokratlara cömert bağışlarda da bulundu. İflas etmeden önce 2024 seçimleri için 1 milyar dolara kadar bütçe ayarlamayı hedeflediğini de söylemişti. Fakat tüm bunların boş olduğunu ve müşteri varlıklarıyla kumar oynadığını gördük.

Konumuza dönecek olursak önümüzdeki Çarşamba günü Temsilciler Meclisi kripto paralar gündemiyle toplanacak. Bu toplantıda kripto para piyasalarındaki düzenleyici boşluklar ele alınacak. Finansal Hizmetler ve Tarım komitesi tarafından yapılacak duruşmanın ana başlığı ise “Dijital Varlıkların Geleceği” olacak.

Kripto Para Düzenlemesi ABD

Biden’ın yürütme emrinin ardından kripto para düzenlemelerinin hızla hayata geçmesi bekleniyordu. Fakat LUNA, FTX çöküşleri birbirinden farklı soruları beraberinde getirdi. Sorun şu ki Temsilciler Meclisindeki çoğu üye kripto paraların ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Genel olarak teknolojiyle de pek araları yok. Hemen geri dönüp 2021 yılındaki GameStop duruşmalarını hatırlayalım. Eğer eğlenmek isterseniz o günlerde yaptıkları duruşmaları izleyebilirsiniz.

Fakat ABD’de oldukça güzel bir sistem var. Temsilciler Meclisindeki siyasiler teknolojiden pek anlamıyor da olsalar alanında uzman isimleri davet edip onları ifadeleri alınıyor. Her konuda iki cepheden uzman isimlerin görüşlerini açıklayıp birbirlerinin savlarını çürütmeye çalışması gerçekten güzel. Kripto paralar için de iyi çünkü bu alandaki öncü isimler de kriptoyu savunma imkanı buluyor.

ABD düzenlemeleri küresel ölçekte kripto regülasyonlarını direkt olarak etkileyeceği için umalım ki bu alanda atılacak adımlar akılcı olsun.

Peki Çarşamba günkü duruşmaya kimler katılacak?

  • Matthew Kulkin (Eski Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Bölüm Direktörü)
  • Dan Berkovitz (Eski SEC Komiseri)
  • Marco Santori (Kraken Baş Hukuk Sorumlusu)
  • Daniel Schoenberger (Web3 Vakfı Hukuk Sorumlusu)

Eski SEC ve CFTC yöneticileri avukatlara karşı. Bakalım Çarşamba akşamı neler olacak.

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