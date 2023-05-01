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ABD’de First Republic Bank Düğümü Çözüldü! İflasın Eşiğindeki Bankanın Yeni Sahibi JP Morgan!

Düzenleyici otorite tarafından el konulan First Republic Bank'ı kurtarmak için JP Morgan'ın sunduğu teklif kabul edildi. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, JP Morgan'ın First Republic Bank'ı satın almak için sunduğu teklifi kabul etti.
11:09
1 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyici otorite tarafından el konulan First Republic Bank‘ı kurtarmak için JP Morgan’ın sunduğu teklif kabul edildi. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, JP Morgan’ın First Republic Bank’ı satın almak için sunduğu teklifi kabul etti.

First Republic Bank’ın Yeni Sahibi JP Morgan Oldu

ABD’de iflasın eşiğindeki First Republic Bank’ı kurtarmak için JP Morgan’ın sunduğu teklif ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından kabul edildi.

Üç ay önce 26 milyar doların üzerinde olan First Republic Bank’ın hisse değeri, 28 Nisan’da bir günde yüzde 50’ye yaklaşan kayıpla 1 milyar doların altına gerilemişti. ABD hükümeti, aralarında JP Morgan ve PNC’nin olduğu finans gruplarından, krizdeki First Republic Bank’ın tamamı veya bir kısmını satın almak için teklif vermelerini istemişti.

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan kaynaklar, daha önce 11 bankayı First Republic Bank’a 30 milyar dolar mevduat yatırmak üzere bir araya getiren JP Morgan’ın çözüm sonrası bir anlaşma için teklif vermeye hazırlandığını belirtmişti.

First Republic Bank’ın şu anda yaklaşık 229.1 milyar dolarlık aktif varlığı, 103.9 milyar dolarlık da mevduatı bulunuyor.

First Republic Bank’ı İflasa Sürükleyen Süreç

Geçen ay ABD’de Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank‘ın iflas etmesiyle patlak veren bankacılık krizi sonrası First Republic Bank da finansal zorlukla karşı karşıya kaldı.

Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase ve Wells Fargo’nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka First Republic Bank’a destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolarlık mevduat aktaracağını duyurmuştu.

First Republic Bank’ın yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının ABD’li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen Mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koyuyordu.

Silicon Valley Bank’ın 10 Mart’taki çöküşünün ardından büyük mevduat çıkışları ile karşı karşıya kalan First Republic Bank’ın hisseleri, yaşanan endişeler nedeniyle bu yıl değerinin yüzde 97’sini kaybetti.

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