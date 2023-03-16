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ABD’den Binance’a Müjdeli Haber! Hükümetin Anlaşmanın Durdurulması Talebi Reddedildi!

New York Güney Bölgesi iflas yargıcı Michael Wiles, dev kripto para borsası Binance'ın ABD kolu Binance.US tarafından iflas etmiş Voyager'in varlıklarını satın almak için teklif edilen 1 milyar dolarlık anlaşmanın durdurulması talebini redetti.
12:41
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

New York Güney Bölgesi iflas yargıcı Michael Wiles, dev kripto para borsası Binance’ın ABD kolu Binance.US tarafından iflas etmiş Voyager’in varlıklarını satın almak için teklif edilen 1 milyar dolarlık anlaşmanın durdurulması talebini redetti.

“Vakit Kaybedilirse Voyager Müşterileri Zarar Görür”

Binance.US tarafından Voyager‘in varlıklarını satın almak için verilen 1 milyar dolarlık teklifin geçerliliğini korumasına karar veren New York Güney Bölgesi iflas yargıcı Wiles, ABD hükümetinin temyize kadar anlaşmanın durdurulması talebini reddetti.

ABD savcısı Damian Williams, Voyager ve personelinin vergi ya da menkul kıymetler yasasının ihlalinden doğan sorumluluktan kaçmaması için anlaşmanın değiştirilmesi ya da iptal edilmesi talebinde bulunmuştu. Ancak New York Güney Bölgesi‘nde yargıç olan Wiles, daha önce onayladığı anlaşmanın böyle bir duruma sebebiyet veremeyeceği ve daha fazla bekleyerek vakit kaybetmenin 2022’nin Temmuz ayında iflas etmesinden bu yana fonlarına erişemeyen Voyager müşterilerine zarar vereceğini söyledi.

Wiles, hükümetin taleplerinin abartılı olduğunu, kimi konunun kasıtlı olarak yanlış tarafa çekildiğini belirtti. New York Güney Bölgesi iflas yargıcı, anlaşmadaki hükümlerin varlıkların devrinin öngördüğü kripto para satışlarını ve dağıtımlarını durdurmaya yönelik eylemler de dahil olmak üzere herhangi bir düzenleyici eylemde bulunulmasını yasaklamadığını ancak olası bir gecikmenin alacaklılar için büyük bir sorun olacağını ekledi.

ABD Savcısı Anlaşmanın Durdurulmasını Talep Etmişti

ABD hükümeti, 14 Mart’ta oluşturduğu dava dosyasında önemli yasal engeller giderilirken, Binance.US tarafından iflas etmiş Voyager’ın varlıklarını satın almak için teklif edilen 1 milyar dolarlık anlaşmanın askıya alınması gerektiğini söylemişti. Bu hamle, anlaşmanın Voyager ve personelini vergi veya menkul kıymetler yasasını ihlal etmekten etkili bir şekilde temize çıkaracağından endişelenen ABD Adalet Bakanlığı’nın iflas davalarından sorumlu şubesi ABD Kayyum Heyeti’nin itirazını takip ediyor.

ABD Savcısı Damian Williams dava dosyasında, “Mahkeme, bu anlaşmadan önce hükümete şimdi konuş ya da sonsuza dek sus diyemez. İflas Kanunu’ndaki hiçbir şey mahkemelerin tarafları geçmişteki ve gelecekteki davranışlarından dolayı hükümete karşı olan yükümlülüklerinden muaf tutmasını kabul etmez.” dedi.

Williams, temyizler yüksek mahkemelerde görüşülene kadar anlaşmanın onaylanmasının ya da en azından hükümetin yasayı uygulayabilmesini sınırlayan kısımların askıya alınması gerektiğini belirtti.

Geçen hafta, New York iflas yargıcı Michael Wiles, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Voyager’ın VGX token’ının kayıt dışı bir menkul kıymet olabileceğine dair argümanlarına karşı duyduğu büyük şüphelerin ardından anlaşmayı onayladı.

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