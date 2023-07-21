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  •   ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Suçları ile Mücadelede İçin Oluşturulan Ekibin Personel Sayısını İki Katına Çıkartıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Kripto Suçları ile Mücadelede İçin Oluşturulan Ekibin Personel Sayısını İki Katına Çıkartıyor

Özet

  • ABD Adalet Bakanlığı, kripto suçlarıyla mücadelede daha etkin bir yol izleyebilmek adına harekete geçti.
  • Bakanlık bünyesinde 2021 yılında kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin personel sayısının iki katına çıkartılacağı açıklandı.
  • Ayrıca Başsavcı Baş Yardımcısı Nicole Argentieri'nin açıklamalarına göre de 2021'de kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) , Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü (CCIPS) ile birleştirilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:52
21 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kripto para suçlarının önüne geçmek adına bir dizi yeni önlem aldığını duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı, kripto para suçları ile daha etkin mücadele edebilmek adına 2021’de kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin personel sayısını iki katına çıkartıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Açıklama

Kripto ensütrisinin seneler içerisinde çarpıcı bir şekilde büyümesi ile birlikte kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları da bir o kadar arttı. Kripto para birimleri aracılığı ile yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ve DeFi protokollerinin uğradıkları siber saldırılar başta olmak üzere son dönemlerde birçok güvenlik sorunu yaşandı. Özellikle son dönemlerde kripto şirketlerinin Twitter hesabını ele geçiren saldırganlar, ele geçirilen Twitter hesapları üzerinden yanıltıcı paylaşımlar yaparak çok sayıda yatırımcının varlıklarını kaybetmesine neden oldu.

Son dönemlerde artan bu güvenlik sorunu ile birlikte yetkili kurumlar da bir dizi yeni önlem almaya başladı. ABD Adalet Bakanlığı, 2021’de kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin personel sayısını iki katına çıkarttığını duyurdu.

20 Temmuz’da Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde yaptığı açıklamalar yapan Başsavcı Baş Yardımcısı Nicole Argentieri, kripto suçları ile mücadelede daha etkin bir yol izlemek adına hayata geçirilecek bir dizi yeni uygulamadan söz etti.

Personel Sayısı İki Katına Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (US Department of Justice), 20 Temmuz’da Başsavcı Baş Yardımcısı Nicole Argentieri’nin Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde yaptığı açıklamaları yayımladı. Argentieri, konuşmasında Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü (CCIPS) ve Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) olmak üzere iki Adalet Bakanlığı ekibinin birleştirildiğini duyurdu.

NCET’i “son derece başarılı bir girişim” olarak nitelendiren Argentieri, daha büyük bir yapıyla birleşmenin NCET’e yeni ek kaynaklar sağlayacağını vurguladı. NCET, CCIPS’e katıldıktan sonra, kripto para biriminin kötüye kullanılmasını içeren cezai suçların soruşturulması ve kovuşturulması faaliyetlerine devam edecek. Başsavcı Baş Yardımcısı Nicole Argentieri’nin açıklamasına göre birimin öncelikli görevi fidye yazılım suçlarıyla mücadele etmek olacak.

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