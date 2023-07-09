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Kral kripto para biriminin fiyatındaki dalgalanma altcoinleri daha fazla etkiledi ve negatif seyir devam ediyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.280 dolardan alıcı buluyor ve 30.400 dolarlık destek kaybedildi. Daha büyük kayıp riski altcoin yatırımcılarının tedirginliğini artırıyor. Peki piyasa genelinde son durum ne?

Bitcoin Son Durum?

Bu haftanın makro cephede hareketli geçeceğinden bahsetmiştik. Fed’in daha fazla faiz artışı yapmaması için verilerin beklenenden iyi gelmesi gerekiyordu. Böyle olmadı ve ücret artışı gibi verilerin yüksek gelmesi yatırımcıları satışa itti. Elbette diğer taraftan Binance hakkında devam eden olumsuzlukları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Dünyanın hacim bakımından en büyük borsası üst düzey yöneticilerinin bir bölümünü kritik dava sürecinde kaybediyor. Bu işlerin tahmin edildiğinden kötü olabileceği endişesini yatırımcılara aşıladı.

Bitcoin fiyatının 30.400 dolar altında yapacağı kapanışlar 28.500 seviyesine kadar düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok analist böyle bir düzeltmenin yakında gerçekleşebileceğini söylemişti. Olası düşüş BTC için beklenen rallinin daha da ertelenmesi anlamına gelecek ve altcoinlerdeki kayıpları katlayacak.

Eğer BTC bugün ciddi bir yükseliş yaşamazsa 3 haftanın ardından dördün haftayı kırmızı kapatacak. Bu da BlackRock haberinin heyecanının sönmüş olabileceğini gösterir.

Kripto Paralar Son Durum

Altcoinlerin önemli bölümü BTC 31.000 doların üstünde tutunurken direnç seviyelerini test etmeye başlamıştı. ETH için 2.000 dolar hedefi yeniden gündeme gelmiş LTC 150 dolara gözünü dikmişti. Fakat BTC cephesindeki olumsuzluk, piyasaları tedirgin eden makro verileri kümülatif değerin yeniden 1,3 trilyon doların altına düşmesini sağladı.

Diğer taraftan tüm borsalardaki toplam hacim de bugün 20 milyar doların altına düştü. Yüzde 50 seviyesine yaklaşan BTCD ve düşen kümülatif değer altcoin yatırımcıların tedirgin ediyor. AAVE, KLAY, BIT, BCH, MKR, BSV, COMP ve XEC günün en fazla kaybettiren altcoinleri oldu. BCH halen 270 doların üstünde ve EDX Markets haberi onun piyasaya rağmen bir miktar dirençli kalabilmesini sağlıyor.

SHIB, AVAX, INJ, FTM ve EOS ise güne yeşil tarafta devam ediyor. Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte yaklaşık %6,5 oranında yükseldi.