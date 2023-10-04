  7 Günde Yüzde 15 Yükselmişti! Bu Altcoin’in Fiyatı Balina Hareketleriyle Yeniden Yükselişe Geçti!

Zincir üzeri veri platformu Santiment, Polygon‘un (MATIC) 20.7 milyon dolarlık balina transferinin ardından ağın Temmuz ayından bu yana gerçekleştirilen en büyük tek işlemi gördüğünü bildirdi.

Polygon Balinaları Harekete Geçti

Polygon ağı bir kripto para balinasının Temmuz ayından bu yana en büyük işlem olan 20.7 milyon dolarlık 37 milyon adet MATIC’i transfer etmesiyle alışılmadık derecede büyük bir aktivite artışı gördü. Santiment, üç yaşındaki balina seviyesi cüzdan adresinden 37 milyon adet MATIC’in taşındığını ve bu transferin gerçekleştiği dönemde kripto para piyasasının geri kalanı önemli kayıplar verirken, piyasa değerine göre en büyük 12’nci kripto paranın fiyatının yüzde 4’ün üzerinde arttığına dikkat çekti. Santiment, söz konusu balina işleminin Temmuz ayından bu yana Polygon ağında kaydedilen en büyük tek işlem olduğunu ekledi.

Bir diğer zincir üzeri veri platformu IntoTheBlock’tan alınan veriler de Polygon ağının balina aktivitesinde önemli bir artış olduğunu doğruluyor. Veriler, ağın yerel varlığı MATIC’i çevreleyen büyük işlemlerin hacminin yüzde 411,7 artışla 89.45 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Zinci üzeri veri platformu büyük işlemleri 100 bin doların üzerindeki transferler olarak tanımlamaktadır. Büyük işlem hacmi, belirli bir günde balinalar ve kurumsal oyuncuların gerçekleştirdikleri işlemler hakkında fikir verir ve bu taraftaki ani bir artış, güçlü alım veya satımın işareti olarak kabul edilmektedir.

MATIC’in Fiyatında Son Durum

MATIC, son 24 saatte yüzde 5’e yakın yükselişle 0,5863 dolardan işlem görüyor. MATIC‘in fiyatının son 7 günde yüzde 14,09 yükseldiği gösteriyor. Altcoin‘in fiyatı 0,50 dolar eşiğinin aşıldığı 28 Eylül’den bu yana güç göstererek artıyor.

MATIC, 28 Eylül’den bu yana geçen yedi günün altısında yeşil mum yaktı. Yaşanan yükselişle altcoin’in fiyatının yukarı yönde hareket etmesinin önüne geçen 0,544 dolar eşiği, bugünkü işlem seansında 0,599 dolara varan yükselişle geçilmiş oldu.

Eylül ayının ortasında Polygon, üç Polygon İyileştirme Önerisi (PIP) ve bir Faz 0 yol haritası yayımlayarak Polygon 2.0 uygulamasının başladığını resmen duyurdu. Yayınlanan üç PIP topluluk tarafından onaylandığı takdirde bu yılın 4’ncü çeyreğinin başında başlayacak olan değişikliklerin ana hatlarını ortaya koyuyor. Piyasa gözlemciler, ekosistemde devrim yaratacak bir dizi güncellemenin bir araya geldiği bir güncelleme paketi olan Polygon 2.0’ın uygulanmaya başlamasıyla MATIC için 4’ncü çeyreğin hareketli geçmesini bekliyor.