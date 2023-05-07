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Bitcoin fiyatındaki hafta sonu düşüşü altcoinlerde daha büyük satışları tetikledi. Bitcoin halen 29.000 doların altında. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,2 trilyon dolar eşiğini kaybetti. Düşen hacimler, altcoin satışları ve Bitcoin’in 30.000 doları geri kazanamayışı daha büyük kayıplar doğurabilir.

UniSwap (UNI) Coin

FTX çöküşünün ardından DeFi alanına ilgi arttı ancak ayı piyasaları çok fazla yatırımcının uzaklaşmasına neden oldu. Düşen hacimler nedeniyle her birkaç haftada bir farklı kategorideki kripto paraları gezen bir sermaye var. Bugünlerde piyasa değeri düşük meme coinler popüler. Öncesinde ZK, AI ve daha birçok alandaki varlıkların devasa yükselişler yaşadığını görmüştük.

Talepteki azalma UNI gibi popüler altcoinlerin bile kritik destek seviyelerini tehdit etmeye başladı. UNI’nin yapısı düşüş eğilimini sürdürüyor ve genel piyasa hissiyatı negatif. UNI’nin toparlanması için Bitcoin fiyatının 29.000 dolar üstünde kalıcılık elde etmesi gerekiyor.

UNI Coin Yorum

DeFi altcoinin fiyatı 19 Nisan tarihinden bu yana düşüşte. Fiyatın 6,3 dolar seviyesindeki düşüş emri bloğu, fiyatın 5,7 dolar destek seviyesinin altına düşmesiyle yükseliş momentumunu durdurdu. Boğalar, 5,2 dolar destek seviyesinden bir ralli ile düşüş momentumunu durdurmayı başardı. Ancak, yükseliş rallisi 5,6 – 5,7 dolarlık alanı geçemedi.

Dört saatlik zaman diliminde Görünür Aralık Hacim Profili aracına bakıldığında, Değer Alanı Yüksek (VAH) ve Değer Alanı Düşük (VAL) sırasıyla 6,4 ve 5,6 dolar seviyesindeydi. Alıcılar VAL’de (5,6 dolar) dirençle karşılaştı ve altındaki düşüş emri bloğu fiyat reddi için katalizör görevi gördü.

Eğer fiyat şu an olduğu gibi 5,6 dolar altında kapanışlar yapmaya devam ederse 5,2 dolar desteğinin yeniden test edildiğini görebiliriz. Fiyat şimdilik 5,3 dolar bölgesinde ve UNI için açığa satışlar artıyor. Birçok altcoinde yayılmaya başlayan görüntü bu tarz kritik desteklerin kırılmaya başlayabileceği yönünde. Önceki aylardaki gibi hızlı Bitcoin yükselişiyle bir sürpriz görür müyüz? Bunu zaman gösterecek.

UNI Coin yatırımcıları 5,2 dolar altı kapanışlarda 4,67 ve 3,35 dolara kadar satışların devam ettiğini görebiliriz. Bitcoin fiyatının olası 27.000 dolar testi 4,67 dolar bölgesine doğru panik satışlarını artırabilir.