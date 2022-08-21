Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin'ler gerek güncelemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC'yi geride bırakmayı başardı.

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Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin’ler gerek güncelemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC’yi geride bırakmayı başardı.

Chiliz (CHZ), Yine Sahnede

Bu hafta ivme kazanan altcoin’ler listesinde yine Chiliz (CHZ) var. CHZ, spor ve eğlence meraklıları için özel olarak tasarlanmış bir kripto para birimidir. Chiliz, Malta merkezli küresel bir spor ve eğlence şirketi olan Mediarex Group’un bir projesidir. Dünyaca ünlü futbol takımları Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, West Ham, Atletico de Madrid ve Galatasaray, A.S. Chiliz’in önemli ortakları arasında yer alıyor. Binance, OK Blockchain Capital ve Ceyuan Ventures ortaklaşa girişime 60 milyon doların üzerinde katkıda bulundu. Son 7 günde, CHZ fiyatı, % 16 artış kaydetti.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen EOS (EOS), son 7 gün içerisinde % 13 artışla manşetlerde yerini buldu. Altcoin, Mayıs 2021’den bu yana en iyi günlük performansını kaydetmeyi başardı. Bitcoin (BTC) ve Etherum (ETH), %3 oranında değer kazanırken, EOS ekosisteminden meydana gelen güncelleme duyuruları sayesinde ivme kazandı. 14 Ağustos’ta, EOS blok zincirinin büyümesini ve gelişimini denetleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan EOS Vakfı (ENF), yaklaşmakta olan ‘Yielding’ teşvik programı için kayıtları açtı. Yielding, kullanıcıları için getiri sağlayan merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını çekmek için bir likidite teşvik ve ödül programıdır. EOS bunu yaparken, DeFi alanındaki en iyi blok zinciri rakipleri olan Etherum, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) ile rekabet içerisinde. Kritik açıklamadan bu yana, EOS havuzlarında kilitli toplam değer (TVL) 94.71 EOS’tan 102.18 EOS’a yükseldi. Bu durum, token talebinde artış olduğunu gösterdi. TVL, 28 Ağustos’ta ödül aktivasyonuna kadar geçen günlerde muhtemelen artacaktır.

LEO Token (LEO) ve Chain (XCN), İvme Kazandı

Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren diğer bir altcoin Shiba Inu (SHIB) oldu. SHIB, son yedi günde % 4 artışla listeye girmeyi başardı. Shiba Inu, son rallisi ile yeniden heyecan yaratmıştı. Ancak, piyasadaki ralli kısa soluklu oldu. Kripto veri şirketi Santiment’e göre, büyük miktarda SHIB ve DOGE tutan balinaların gerçekleştirdiği devasa işlemler sonrası ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle meme coin’ler değer kaybetti. SHIB, %25’lik rallinin ardından neredeyse bütün kazançlarını tekrar kaybetti. Fiyat artışı sonrası balinaların kar elde etmek istemesi, ralliyi sona erdirdi. Gerçekleşen çok sayıda büyük işlem, balinaların milyonlarca dolar değerinde SHIB sattığını ortaya çıkardı.

Bu hafta değer kazanmayı başaran diğer bir altcoin LEO Token (LEO) oldu. LEO Token, kripto para borsası Bitfinex’in yerel tokenidir. LEO, Bitfinex borsasında ve iFinex tarafından finanse edilen diğer ticaret platformlarında kullanım için tasarlanmış bir tokendir. LEO, son 7 gün içinde, %3,7 arttı. Listedeki son altcoin Chain (XCN) oldu. Web sitesine göre Chain, blockchain tabanlı bir proje. Şirket, finansal ürünleri ve hizmetleri destekleyen kriptografik defterler oluştursası ile biliniyor. XCN, son 7 gün içinde, %4,6 artış kaydetti