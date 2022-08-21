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Bitcoin’de Korkutan Durum! Kısa Dönem Gözden Çıkarılmış Olabilir!

Bitcoin tarafında fiyat hareketleri kısa vadeli yatırımcıyı üzebilirmiş gibi görünüyor. Yapılan analizler ve açıklamalar da bunu doğrular nitelikte.
14:30
21 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’de (BTC) fiyat hareketi, geçtiğimiz hafta yatırımcılarını pek de memnun etmedi. 15 Ağustos’ta yatırımcıları sevindiren 25.000 dolar seviyesine yaşanan yükselişten sonra BTC, ciddi bir düşüş yaşayarak 21.000 dolar seviyesine geriledi.

17 Ağustos’a kadar 24.000 dolar civarında konsolide olurken, son iki günde yaşananlar yatırımcılar için çok kötüydü çünkü BTC fiyatı yazının yazıldığı sırada 21.290 dolar seviyesinden işlem görüyordu. CoinMarketCap’e göre BTC, son yedi gün içinde değerinin %13’ünden fazlasını kaybetti. Ancak kayıtlar, bu kaybın %60’ından fazlasının 18 Ağustos ile bu yazının yazıldığı tarih arasında gerçekleştiğini gösterdi.

Sıkıntı İçin Hazırlanın

Yatırımcılar dibin neredeyse geldiğini ummalarına rağmen BTC’nin mevcut momentumu aksini düşündürebilir. Bu değerlendirme, analist Ghoddusifar tarafından yapıldı. Analize göre, BTC’nin mevcut durumundan %30 daha düşme ihtimali bulunuyor.

Ghoddusifar, BTC Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) kırıldığından bahsetti. Kriz başladığından beri dört düşüş eğilimi olduğunu ve bir tane daha ortaya çıkarsa, bunun %30’luk bir fiyat düşüşüne yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

Dört saatlik grafiğe bakıldığında grafik, analistin tahminlerinin geçerli olabileceğini destekliyor olabilir. En son momentuma bakıldığında fiyatta yaşanan düşüş Bollinger Bantları (BB) daha da genişletti ve BTC’nin son derece yüksek fiyat hareketliliğiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Ek olarak, RSI, yazının hazırlandığı sırada 25,62 değeriyle aşırı satım seviyesindeydi. Düşüşe rağmen, RSI alıcıları barındıracak bir toparlanma belirtisi göstermiyordu.

Yönlü Hareket Endeksi (DMI) de aynı belirtileri gösteriyordu. BTC/USDT grafiği, 33,83’teki -DMI (kırmızı) 9.19’daki +DMI’nın (yeşil) büyük ölçüde üzerinde olduğu için DMI’nin satıcıları tercih ettiğini ortaya koydu. BTC yatırımcıları yönün zayıf olmasını dilemiş olabilir, ancak Ortalama Yön Endeksi (ADX) ayıların lehine güçlü bir hareket gösterdi.

Zincir Üstü Metrikler

Zincir üstü veri platformu Santiment, Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranının yatırımcıların kâr elde etmesi için iyi bir konumda olmadığını gösterdi. Otuz günlük MVRV oranı -%7.1 ile mevcut fiyattan satış yapan çoğu BTC yatırımcısı, büyük bir kayıpla satış yapma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Göze çarpan düşüş belirtilerine rağmen BTC hacmi arttı. Son 24 saatte, %14.27 artışla 38.37 milyar dolar oldu.

Zincir içi metriklerin durumu ile Ghodduisfar’ın tahmini karşılaştırıldığında, %30’luk bir düşüş imkansız görünmeyebileceğinden BTC yatırımcılarının kısa vadeli kar beklentilerini ertelemeleri akıllıca bir karar olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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