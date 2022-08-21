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Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!

Merge tarihi yaklaştıkça Ethereum Name Service'e olan ilgi de gün geçtikçe artıyormuş gibi görünüyor. Ağustos ayında ENS zirve noktasına ulaştı.
13:30
21 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merge tarihi yaklaştıkça Ethereum alan adlarının sayısı iki milyona yükseldi. Alan adlarındaki son artışa dikkat çekmek için, ENS geliştiricisi Nick Johnson, ENS tarihindeki iki dönüm noktasını karşılaştırdı. Bir milyon alan adının toplanması beş yıl sürerken, iki milyona ulaşması sadece 3.5 ay sürdü.

Mayıs 2022’de Johnson, kayıtlar, yenilemeler ve gelir dahil olmak üzere ENS için temel metriklerin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı.

ENS alan adları, NFT’ler, web sitesi adresleri veya kriptografik karmalar olarak işlev görebilir. Web sitesi adresleri olarak uygulanmaları, internetteki kaynaklara erişim için Web 2 adreslerinin nasıl hantal internet protokol adreslerinin yerini aldığına benzetilebilir.

Gönderici, para göndermek için bir kripto cüzdan adresi yazmak yerine, alıcının ENS adresini kullanabilir. ENS alan adları “.eth” ile biter ve Ethereum blok zincirinde NFT olarak yerlerini alırlar. NFT pazaryerlerinde takas edilebilirler.

Ağustos Ayında 380.000 Yeni Kayıt

Dune Analytics tarafından ortaya koyulan araştırma verileri, Temmuz 2022’de kabaca 379.000 yeni .eth kaydı yapıldığını ortaya koyarak, Mayıs 2022’deki 365.000’lik bir önceki zirveyi geride bıraktı.

19 Ağustos 2022’de, ENS alanlarının bakımından ve desteğinden sorumlu topluluk olan ENS DAO, yeni kayıtlar olmadığında bile topluluğun sürdürülebilirliğini sağlamak için bir DAO bağış yöneticisi arandığı konusunda bir açıklama yaptı.

Şimdiye kadarki en pahalı ENS alan satışı, Ethereum’un 10 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.800 dolara ulaşmasından kısa bir süre önce, Ekim 2021’de sahibine 420 ETH’ye mal olan “paradigma.eth” oldu.

ENS ayrıca bir NFT’nin bir .eth alanıyla ilişkilendirilmesine de izin veriyor. NFT’leri profil resmi olarak ekleyen kullanıcılardaki artış, Mayıs 2022’de 10.700 civarında iken Ağustos 2022’de yaklaşık 12.000’e ulaştı.

Yeni Gruplar Oluşuyor

Mayıs ayında Johnson, ENS’nin benimsenmede kritik kitleye ulaştığını ve çoğu cüzdanın ENS’yi desteklediğini, bu konuda kullanılabilirliği iyileştirdiğini söyledi. ENS alan adlarına ilgi, Nisan 2022’den bu yana, ‘0000’ ile ‘9999’ arasında alan adlarına sahip üyeler de dahil olmak üzere 10k kulüp gibi özel kulüplerin kurulmasıyla birlikte bir ilgi artışı görüldü.

Bir ETH alan adına sahip ünlüler de bulunuyor. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Coinbase CEO’su Brian Armstrong ve Chain CEO’su Deepak Thapliyal bunlardan bazıları. Hepsi Twitter profillerini ENS adlarıyla bağlantılı hale getirdiler.

Web 2’deki alan adlarına benzer şekilde, bir ENS alanının sahipliğini sürdürmek için ENS DAO hazinesine USD cinsinden düzenli olarak bir ücret ödenmesi gerekiyor.

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