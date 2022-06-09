Önemli gelişmeler, kripto paralar düşüyor olsa bile bazı altcoinlerin ciddi fiyat artışı yaşamasına sebep oluyor. Bu altcoin onlardan biri olabilir.

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FED toplantısına günler kala kripto para piyasaları yüksek volatiliteyle yoluna devam ediyor. Haftalardır aralıksız düşen Bitcoin bu haftaya yeniden yeşil başladı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Yazı hazırlandığı sırada ise 30.250 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Genel piyasa eğiliminden bağımsız olarak bazı altcoinler kritik gelişmelerle çok daha iyi performans gösteriyor.

Cardano (ADA)

Pozitif ayrışan kripto paraların başında Cardano’nun yerel tokeni ADA geliyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 20 artış yaşayan ADA halen PoS algoritmasına sahip en büyük akıllı sözleşme platformudur. Cardano topluluğu, ağın ölçeklenebilirliğini geliştirmesi beklenen Vasil hard forkunu bekliyor. Lansman öncesinde, ADA fanatikleri fiyatın 1 dolar seviyesini geçeceğini düşünüyor.

ADA, ilk 10 kripto para birimi arasında haftanın en çok kazananı oldu. Varlık, ağda meydana gelen gelişmeler üzerine bir günde %14 artış yaşayarak 0,63 dolara ulaştı. Piyasalardaki genel dalgalanmaya rağmen ADA yatırımcıları mutlu görünüyor.

Cardano (ADA) Vasil Hard Fork

Yatırımcılar için en önemli şey, ağ için sürdürülebilirlik çağını başlatması beklenen Vasil hard forkudur. En az Alonzo kadar önemli olan bu güncelleme uzun vadede daha fazla uygulamanın ağda konumlanmasına yardımcı olacak. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson ve geliştirici Sooraj Saju’nun yaptığı açıklamaya göre Vasil Hard Fork 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Alonzo hard forkunda 3 doları aşan ADA için beklentiler yüksek. Ancak geçtiğimi yıl gelen güncellemede neler yaşadığımızı hatırlamak önemli, fiyat Alonzo hard forkuna kadar yükselmiş ve olay gerçekleştiğinde köpük sönmüştü. Benzer bir durumu 20-29 Haziran tarihleri arasında yaşayabiliriz.

Sooraj’a göre, yükseltme “işlem kapasitesini artıracak” ve ücretler azalırken verim daha da artacak. Geçen yıl, Eylül ayındaki Alonzo yükseltmesi, varlık için %200’lük bir kazancın habercisiydi ve yatırımcılar, fiyatları %1600’ün üzerinde astronomik bir şekilde artıran ünlü Mary hard fork’unu halen unutamıyor.

Eylül 2021’de ağda akıllı sözleşmelerin kabul edilmesinden bu yana, merkezi olmayan uygulamalar (DApp‘ler), ağda istikrarlı bir şekilde büyüdü. Hoskinson, Cardano’nun yenilikçiliğini savundu ve kendisini ADA fiyatını şişirmekle suçlayanların haksız olduğunu söyledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Hoskinson’un uçuk açıklamalar yaparak beklentileri artırdığını ve fiyatı pompaladığını iddia ediyor.

Hoskinson, bugüne kadar çok fazla yenilik yaptıklarını ve kendisini suçlayanların haksız olduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.