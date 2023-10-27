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2022’nin Yıldız Altcoini 0,35 Dolara Kadar Korkunç Bir Düşüş Yaşayabilir!

Özet

  • MATIC Coin fiyatı 0,60 doları geri alsa da BTC görünümü endişe verici.
  • Eğer 0,6 dolar altı haftalık kapanış olursa 0,35 dolar test edilebilir.
  • Yükseliş senaryosunda 0,85 dolar hedefi var.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:55
27 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 33.500 dolara kadar geriledi diğer taraftan altın Mayıs’tan bu yana ilk kez 2.000 doları aştı. Yatırımcıları endişelendiren şey kral kripto para biriminin son direnç testinin ardından yeni bir düzeltme yapma ihtimali. Eğer böyle bir şey olursa 32.800 ve 32.000 dolar bölgesi test edilebilir. Peki MATIC Coin özelinde durum ne?

Polygon (MATIC)

2022 yılında altcoinler öldürücü darbeler alırken yaptığı ortaklık açıklamalarıyla nispeten iyi bir yıl geçiren Polygon (MATIC) için işler değişiyor. Boğalar 0,6 dolarlık direnç alanını aştı ancak BTC düşüşü işi zorlaştırıyor. 29 Eylül tarihinde azalan direnç çizgisini aşan fiyat gecikmeli de olsa direnç çizgisini kırdı. Öte yandan fiyat artışını destekleyen bazı güzel haberler geldiğini gördük.

Miden Virtual Machine sürümüyle ağ performansının yüzde 30 oranında artacağı müjdelendi. Ekip ayrıca Mainnet’in en yeni yükseltmesi olan Inca Berry’nin 10 günlük zaman kilidini tetiklediklerini duyurdu. Diğer taraftan Binance ağda USDC trade hizmeti başlattı.

MATIC Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikteki teknik okumalar yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Eylül ayında, MATIC fiyatı uzun vadeli 0,60 dolarlık yatay destek alanının altına inmişti. Fakat fiyat kısa bir süre sonra bölgeyi geri aldı ve bu bir sapma olarak kaldı. Eğer altında kapanışlar sürseydi daha derin dipler için yatırımcılar panik satışına yönelebilirdi.

Eğer MATIC Coin fiyatı artmaya devam ederse bu durum 0,6 dolar bölgesinin net biçimde geri alındığını, son kırılmanın sapma olarak kalacağını doğrular. Sonrasında fiyatın 0,85 dolara ulaşması beklenir. Popüler kripto analisti Crypto_Scient de benzer bir tahminde bulunup çift haneli artış ihtimalini destekledi.

Fakat bir sorun var. BTC fiyatındaki sürpriz düşüş, bugün altcoinlerden yaşanan çıkışlar, düşmeye devam eden kümülatif hacim derken genel piyasa hissiyatı negatife dönebilir. Eğer BTC 33.000 dolar bölgesini kaybederse bu MATIC Coin yatırımcılarının daha fazla düşüş riskini hesaba katarak satışa koşmasına neden olabilir.

Eğer haftalık kapanış 0,6 dolar altında olursa bu durumda tam zıddı yönde çift haneli bir düşüş yaşanma potansiyeli var. Hedefse gayet net biçimde 0,35 dolardır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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