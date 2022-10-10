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Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler bir teknik analist fiyat artışı beklediği altcoin projesini paylaştı.

Injective Protocol (INJ), Ralli İçin Hazır!

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) protokolünü yakından takip ettiğini söyledi. Analiste göre, altcoin ivme kazanacak. Yayınladığı yeni bir blog yazısında Van de Poppe, Injective Protocol‘ün (INJ) ana direnç noktasını birden çok kez test ettiğini ve devasa bir ralli hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Analiste göre, mevcut grafik Injective Protocol’un aşması gereken direnç bölgesini gösteriyor. 2 dolar civarındaki direncin aşılması kritik önem teşkil ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, bir sonraki hedef 3 dolar. Uzman, INJ’in ralli şansının yüksek olduğunu vurguluyor. Bunun nedeni basit. INJ fiyatı Mayıs ayından bu yana yatay hareket ediyor; bu nedenle, mevcut teknik görünüm ve yatırımcı duyarlılığı göz önüne alındığında, INJ’in ivme kazanması kaçınılmaz.

Analiste göre, INJ fiyatı en az %50 oranında artış kaydedebilir. INJ, an itibariyle 1,94 dolardan işlem görüyor. Bu, analistin hedefinden %54 uzakta. Diğer kripto analisti Altcoin Sherpa geçen hafta, 2.20 dolar aralığını hedeflemeden önce INJ için 1.70 dolar seviyesine yakın bir giriş noktası hedeflediğini söylemişti. Analist, altcoin’in değer kazanacağını belirtmişti. Uzmanlara göre, Ethereum ve altcoin’lerin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in para politikasından geri asım atması gerekiyor.

Bitcoin İçin Henüz Erken!

Birçok analit, son rallinin sürdürülemez olduğunu ve Bitcoin‘in bir sonraki Fed faiz artırımı duyurusundan sonra tekrar düşüşe geçebileceğini söylüyor. Uzmanlar Fed’in Kasım ayı için faiz artırımını açıkladığı sırada, Bitcoin’de olası sert bir düşüş konusunda uyarıda bulundu. Analistlere göre, kurumlar Bitcoin konusunda hala endişeliler ve alım yapmıyorlar. Bitcoin’in son zamanlarda hisse senedi piyasalarından daha iyi performans göstermesi ve 20.000 dolarlık fiyat noktasını geri almayı ve tutmayı başarması, bazı yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

Ayrıca, madencilerin satışa ara vermesiyle satış baskısı hafiflemiş görünüyor. Ayrıca, Çarşamba günü Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, balina alımları devam ediyor. Bununla birlikte, CryptoQuant analistinin vurguladığı gibi bu pozitif metriklere rağmen, heyecanlanmak için henüz çok erken.