Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!

2 Analistten Ortak Çağrı: Bu Altcoin Devasa Ralli İçin Gün Sayıyor!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler bir teknik analist fiyat artışı beklediği altcoin projesini paylaştı. 
15:00
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler bir teknik analist fiyat artışı beklediği altcoin projesini paylaştı.

Injective Protocol (INJ), Ralli İçin Hazır!

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) protokolünü yakından takip ettiğini söyledi. Analiste göre, altcoin ivme kazanacak. Yayınladığı yeni bir blog yazısında Van de Poppe, Injective Protocol‘ün (INJ) ana direnç noktasını birden çok kez test ettiğini ve devasa bir ralli hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Analiste göre, mevcut grafik Injective Protocol’un aşması gereken direnç bölgesini gösteriyor. 2 dolar civarındaki direncin aşılması kritik önem teşkil ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, bir sonraki hedef 3 dolar. Uzman, INJ’in ralli şansının yüksek olduğunu vurguluyor. Bunun nedeni basit.  INJ fiyatı Mayıs ayından bu yana yatay hareket ediyor; bu nedenle, mevcut teknik görünüm ve yatırımcı duyarlılığı göz önüne alındığında, INJ’in ivme kazanması kaçınılmaz.

Analiste göre, INJ fiyatı en az %50 oranında artış kaydedebilir. INJ, an itibariyle 1,94 dolardan işlem görüyor. Bu, analistin hedefinden %54 uzakta. Diğer kripto analisti Altcoin Sherpa geçen hafta, 2.20 dolar aralığını hedeflemeden önce INJ için 1.70 dolar seviyesine yakın bir giriş noktası hedeflediğini söylemişti. Analist, altcoin’in değer kazanacağını belirtmişti.  Uzmanlara göre, Ethereum ve altcoin’lerin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in para politikasından geri asım atması gerekiyor.

Bitcoin İçin Henüz Erken!

Birçok analit, son rallinin sürdürülemez olduğunu ve Bitcoin‘in bir sonraki Fed faiz artırımı duyurusundan sonra tekrar düşüşe geçebileceğini söylüyor. Uzmanlar Fed’in Kasım ayı için faiz artırımını açıkladığı sırada, Bitcoin’de olası sert bir düşüş konusunda uyarıda bulundu. Analistlere göre, kurumlar Bitcoin konusunda hala endişeliler ve alım yapmıyorlar. Bitcoinin son zamanlarda hisse senedi piyasalarından daha iyi performans göstermesi ve 20.000 dolarlık fiyat noktasını geri almayı ve tutmayı başarması, bazı yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

Ayrıca, madencilerin satışa ara vermesiyle satış baskısı hafiflemiş görünüyor. Ayrıca, Çarşamba günü Bloomberg  tarafından bildirildiği üzere, balina alımları devam ediyor. Bununla birlikte, CryptoQuant analistinin vurguladığı gibi bu pozitif metriklere rağmen, heyecanlanmak için henüz çok erken.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
Sıcak Gelişme! Popüler Altcoin Dev Borsada Listeleniyor! İşte Kritik Tarih ve Analist Yorumu!
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Sıcak Gelişme! Dev Borsadan Önemli Duyuru Geldi: Popüler Altcoin Sert Zıplayabilir!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Son 7 Günün En Çok Kazandıranı Bu Altcoin Oldu! Yatırımcısına Yüzde 18 Getirdi!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Terra Classic’te (LUNC) Umut Belirtileri! Bomba Teklif Geldi! Fiyat Yükseliyor!
Altcoin’de Baş Döndüren Fiyat Hareketliliği!
Altcoin’de Baş Döndüren Fiyat Hareketliliği!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022