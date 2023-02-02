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  •   2 Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi! Fiyat 51 Dolara Giderse Yatırımcı Bayram Edecek!

2 Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi! Fiyat 51 Dolara Giderse Yatırımcı Bayram Edecek!

2023 yılı kripto paralar için soluksuz devam ederken FED kararı sonrasında gelen altcoin hareketleri yatırımcının yüzünü güldürecek cinsten.
21:20
2 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda FED kararı sonrasında yaşanan yükseliş altcoin’leri de etkilemeye devam ediyor. Polkadot (DOT) fiyatı azalan bir takozdan çıkarken, Kusama (KSM) fiyatı azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Her ikisinin de Şubat ayında artması bekleniyor.

Polkadot Fiyatı Devam İçin Olgun Görünüyor

13 Ocak’ta DOT fiyatı azalan bir takozdan çıktı. Daha önce, kama Haziran 2022’den beri yerinde duruyordu. Bu nedenle, bu kırılma yükseliş trendinin tersine döndüğünü teyit ediyor olabilir ve 29 Aralık’tan bu yana devam eden yukarı yönlü hareketi meşrulaştırmış da olabilir.

DOT token fiyatı 23 Ocak’ta 6,84 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Daha sonra, günlük RSI düşüş eğilimi gösterdiği için düştü (yeşil çizgi). Ancak, RSI şimdi trendin devam ettiğine dair güçlü bir işaret olarak kabul edilen gizli bir yükseliş sapması (beyaz) ortaya koydu.

Bu nedenle, gelecekteki en olası fiyat görünümü, 7,61 dolardaki 0,618 Fib geri çekilme direncine doğru yukarı yönlü hareketin devamı olabilir.  Öte yandan, 5,60 dolar yatay destek alanının altında bir günlük kapanış bu yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda, DOT fiyatı 4,50 dolara düşebilir.

Kusama Fiyatı 51 Dolar Seviyesini Görüyor

Kusama fiyatı yılın başından bu yana büyük ölçüde arttı. Şimdiye kadar, yukarı yönlü hareket %72,40 oranında kazanç sağladı. Kısa bir konsolidasyona rağmen, günlük RSI, trendin devam ettiğinin bir işareti olan gizli bir yükseliş sapması yarattı. Artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinin oluşturduğu 51,50 dolar olacak.

Öte yandan, 31,50 dolar destek alanının altında bir günlük kapanış, KSM token yükselişini geçersiz kıldıktan sonra fiyatı 25 dolara götürebilir. Sonuç olarak, hem DOT hem de KSM için fiyat görünümü yükselişte. Sırasıyla 7,61 dolar ve 51,50 dolara doğru artışlar muhtemel. En yakın yatay destek seviyelerinin altında bir kapanış, yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacaktır. Bu da sırasıyla 4,50$ ve 25$’a doğru düşüşlere yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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