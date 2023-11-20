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zkDay İstanbul Etkinliğine Vitalik Buterin Damga Vurdu: Sektöre Dair Dikkat Çeken Açıklamalar

21:15
20 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Zero-knowledge (ZK) teknolojisi ana akım üzerinde kullanım alanını çözme yolunda ilerlerken, bu teknolojiyi destekleyen topluluk da dikkat çekmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Aralarında Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in de bulunduğu 1.200’den fazla ZK geliştiricisi, topluluk üyesi ve meraklısı geçtiğimiz hafta düzenlenen zkDay İstanbul etkinliğine katıldı.

zkDay Etkinliği Sektöre Damga Vurdu

ZK buluşmaları 1.500 ila 4.000 katılımcının ilgisini çekerken, bilgi paylaşımı ve işbirliği platformu olarak zkDay İstanbul’da yaşanan coşku görülmeye değerdi. Etkinlik, erken aşamada sürecinde olan ZK girişimlerini ve pazar liderlerini çeken zkDay Paris‘in başarısının ardından planlandı.

Çeşitli aşamalardan ZK odaklı projeler, Polyhedra Network ve =nil; Foundation tarafından ortaklaşa düzenlenen Manta Network gibi zkDay sponsor projelerinin üst düzey üyeleriyle bağlantı kurmak ve etkileşimde bulunmak için bir araya geldi. Manta Network COO’su ve kurucu ortağı Kenny Li, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“zkDay’e olan ilgi ve katılım, topluluğun alana olan ilgisinin bir kanıtıdır ve bu ilginin ülkeden ülkeye artmaya devam ettiğini görmekten heyecan duyuyoruz.”

Ayrıca zkDay İstanbul etkinliği; Ethereum topluluğuna, kurucularına ve araştırmacılarına adanmış bir etkinlik olan Devconnect 2023 ile birlikte gerçekleştirilerek dikkat çekti.

Etkinlikte Dikkat Çeken Gelişmeler

Etkinlik kapsamında düzenlenen zkDay Pitch yarışmasına, birçoğu daha önce ETH Global gibi rekabetçi etkinliklerde zirveye çıkmış olan çok sayıda yüksek kaliteli proje katılım gösterdi. Li, gelecek vaat eden projelere daha fazla ilgi sağlamak için zkDay Pitch sponsoru ETH Global ile gelecekteki işbirliklerini planladıklarını açıkladı. Polyhedra Network’ün CEO’su Abner Jia da Li’nin ZK topluluğuda yaşanan ilgiye ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Zero-knowledge teknolojisine olan ilginin arttığına dikkat çeken Jia, şu yorumda bulundu:

“Daha fazla proje ve meraklı zk ekosistemine katılırken, topluluğun güçlü bir büyüme yörüngesinde olduğu açıktır.”

Etkinliğe katılan projeler kullanıcıları yeni nesil tüketici ürünlerine dahil etmeye çalışırken, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ZK topluluğunun ortak hedefi olmaya devam ediyor. Li açıklamalarına şunları ekledi:

“Bu nedenle Manta Pacific‘teki Evrensel Devrelerimize bu kadar odaklanmış durumdayız; burada ZK-as-a-Service’i sunarak geliştiricilerin kriptografik unsurları çözmek zorunda kalmadan ZK’dan yararlanan EVM uyumlu merkezi olmayan uygulamaları başlatabilmelerini sağlayabiliriz.”

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