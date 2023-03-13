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Zamanı Geldi Mi? İşte Hedef: Dogecoin Fiyat Tahmini!

Dogecoin yatırımcıları hangi seviyeleri beklemeli? Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?
21:30
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Fed’in faizlerde artıştan artık vazgeçmiş olabileceğine dair yaygın bir kanaat var ve piyasalar bu yüzden yükseliyor. Kimilerine göre aşırı iyimser bir bakış açısı olsa da 3 banka iflas etmişken Fed’in daha fazla sıkılaşmaya cesaret etmesi güç görünüyor. Üstelik bugün 5 bankanın hissesi SVB’ye benzer şekilde %30-40’ın üzerinde düştü. Yani iflasların devamı gelebilir.

İçerik Rehberi

Dogecoin (DOGE)

Peki Dogecoin (DOGE) özelinde güncel duruma dönelim. Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1 trilyon dolar seviyesini aştığı için DOGE fiyatı bugün yükseliyor. Azalan bir trend çizgisi DOGE fiyatında devam eden düzeltmeye belirli bir yön verdi. Geçtiğimiz beş hafta boyunca bu dinamik direnç, ayıların aktif olarak satış yapmalarına yardımcı oldu. Kripto piyasasındaki son toparlanmayla birlikte, Dogecoin fiyatı genel trend çizgisine yeniden yaklaşıyor ve trend kontrolü için alıcılar ve satıcılar arasında yaklaşan bir hesaplaşmanın habercisi oluyor.

Piyasadaki ani alım baskısının artmasıyla DOGE fiyatı 0,064 dolarlık destekten toparlandı. Piyasadaki genel iyimserlik devam ettiği için DOGE fiyatının genel dirence doğru yükselişini devam ettirmesi muhtemeldir. Meme Token kralı Musk tarafından terk edilmiş gibi görünse de Bitcoin yükselişine verdiği güçlü cevapla ben de buradayım diyor.

DOGE Yorum

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,073 dolarda bulunuyordu ve DOGE alıcılarının 0,078 dolar ile 0,089 dirençlerini aşması gerekiyor. Eğer 0,07 dolar desteği altında kapanışlar gelirse yeniden 0,06 bölgesi test edilebilir. Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş yarın gelecek enflasyon verisine göre daha güçlü bir kırılımı beraberinde getirecek. Eğer enflasyon verisi de beklenti altında gelirse Fed’in faiz artışı yapmayacağı ihtimaliyle piyasalar önümüzdeki Çarşamba gününe kadar (faiz kararı günü) 1,15 trilyon dolarlık kümülatif değeri hedefleyebilir.

Bitcoin (BTC)’in 25.200 dolar seviyesini desteğe çevirmesiyle 26.500 ve 28.000 dolar hedefleri boğaları cesaretlendirecektir. DOGE bu senaryoda yeniden 0,1 doları aşabilir. Günlük grafikte DOGE için RSI nötr bölgeyi aşıyor ve bu da aşırı satışların artık tersine döndüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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