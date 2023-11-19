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Yüzde 50’lik Ralli İhtimali Ne? Solana (SOL) Güncel Detaylı Analiz

Özet

  • Solana TVL'i 600 milyon zirvesinin ardından yavaşladı.
  • SOL Coin fiyatı 58,4 doları koruyabilirse yeni ralliler görebiliriz.
  • 100 dolar üzeri güçlü zemine oturan toparlanma için TVL büyümesi şart.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:00
19 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı inatçı biçimde yatay seyrini sürdürüyor ancak daha yüksek seviyelerde desteği sağlamlaştırması olumlu. En büyük akıllı sözleşme platformlarından olan Solana cephesinde son durum ne? Bugün 2021’in yıldız altcoini, bir zamanlar 500 dolarlık hedeflerin bile az görüldüğü FTX gazisi Solana’yı inceliyoruz.

Solana (SOL) Yorum

Bir akıllı sözleşme platformu için en önemli değer göstergesi TVL yani ağda kilitli kripto paraların kümülatif miktarıdır. 2022 Nisan ayında Solana TVL’i 4 milyar doların üzerindeydi. Şimdiyse 250 milyon dolarlık dibin ardından 580 milyon dolara çıktı. 16 Kasım 2023 tarihinde 600 milyon dolara kadar tırmansa da FTX’in Solana ekosisteminden götürdüğü çok fazla şey var.

Birçok P2E, NFT, DeFi girişimi rakip ağlara kaçtı. Çok daha fazlası iflas etti ve topluluğun devasa kayıplar yaşamasına neden oldu. Sınırlı nakitle kendi ürünlerini piyasaya sürmek için çabalayan girişimlerin Discord kanallarında şimdi derin bir sessizlik hakim. Ve elbette bakiyesi sıfırlanan yatırımcıların morali fazlasıyla bozuk.

Kripto para ekosisteminde toplam kilitli değer (TVL) 45,7 milyar dolar civarında. Ethereum 24, Arbitrum 2, Avalanche 646 milyon dolar TLV’e sahip. Tüm bunlara baktığımızda Solana’nın hali hazırda çok iyi bir noktada olmadığını görebiliyoruz. Bir şekilde topluluğu canlandırabilmek için harekete geçmeli ve TVL’in tekrar yükseldiğini ilgi çeken uygulamaların yeniden ağda faaliyetini sürdürdüğünü görmeliyiz.

SOL Coin Fiyat Analizi

Peki SOL Coin için güncel fiyat analizi bize ne anlatıyor? Yazı hazırlandığı sırada fiyat 59,91 dolarda bulunuyordu. 15 Eki tarihinde başlayan yükseliş fiyatın 22 dolardan ralli başlatıp 3 kattan fazla arttığını görmemizi sağladı. Haftalık grafikte kritik eşik 58,4 dolar seviyesi ve burası yükseliş hareketi için destek olarak korunmak durumunda.

Eğer 66 dolara yeni ve güçlü bir ralli başlarsa bunun 77-78 dolar aralığına kadar devam etmesi beklenir. Sonraki hedefse 96 doların ardından 143 dolar zirvesidir. GSOL desteği, kurumsal talep hikayesi, 2024 vizyonu vesair derken fiyatın 78 hatta 90 dolara yakın seviyelere kadar yükselmesi şaşırtıcı olmaz. Ancak 100 dolar üzerindeki hedeflerin gerçekleşebilmesi için Solana ağının eski aktif günlerine dönmesi, TVL’inin yeniden 1 milyar dolar seviyesini aşması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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