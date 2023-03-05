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Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!

Her iki yöne hedefler belli şimdi sırada Bitcoin'in yönü tayin etmesi var.
11:50
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı kripto paraların geneli için güzel başladı ancak bazıları için çok daha güzel bir dönemin başlangıcı oldu. Yüzde 500’ün üzerinde artış yaşayan altcoinler hatta fiyatını 10’a katlayanlar vardı. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Solana katili Aptos (APT) oldu. Peki kısa vadeli görünümü neye işaret ediyor. Mevcut seviyelerden alım mantıklı mı?

Aptos (APT) Coin

Aptos piyasa yapısı daha da geriledi ve temel desteği kırdı. APT’nin Ocak ayındaki rallide 3,4 dolardan 20,4 dolara sıçradığını da hatırlamamız gerekir. Her yükselişi tıpkı düşüş gibi bir sonu vardır ve istikrarlı yükselişler için bu geri çekilmeler şart. APT Coin fiyatı 20,4 dolarlık fiyat reddinin ardından yaşanan genişletilmiş düzeltme ile kazançlarının %44’ünü sildi. APT, yazı yazıldığı sırada önemli bir destek seviyesinin çok altında, 11 dolardan işlem görüyordu.

Popüler Solana katili alçalan çizginin (beyaz çizgi) altında mücadele ediyor ve piyasayı yükseliş yapısına çevirebilecek güçlü bir toparlanmayı geciktiriyor. Bitcoin‘in son yaşadığı keskin düşüş APT’nin %38,2 Fib destek seviyesinin (12,1310 dolar) altına inmesine neden oldu. Bu destek seviyesi daha önce sert düşüşleri engellemişti. Ancak boğalar bu yazının yazıldığı sırada bu seviyeyi koruyamadı ve bu da dengeyi ayılar lehine değiştirebilir.

APT Coin Yorum

Satıcıların APT Coin için hedefi 10,17 dolar seviyesi olacak ve özellikle Bitcoin 21.600 doları test ederse bu ihtimalin gerçekleştiğini görebiliriz. Açığa satış yapanlar muhtemelen 12,13 dolar üzeri stoplu 10,177 dolar hedefli short pozisyonlar deneyecektir. Alternatif olarak, APT %38,2 Fib seviyesinin (12,13 dolar) üzerinde kapanışlar yaparsa 12,67 dolar seviyesi hızla aşılabilir. Azalan çizginin ve %50 Fib seviyesinin üzerinde bir kapanış, boğalara %78,6 Fib seviyesini (17,53 dolar) hedeflemek için yeterli cesareti verecek.

RSI ve OBV aşırı satışları yansıtıyordu. CMF ayıların halen baskın olduğunu vurguluyor. Coinglass’a göre APT Coin için OI 2 Mart’ta zirve yaptı ve sonrasında düşüşe geçti. Ancak, fiyat düşüşüne rağmen OI yazım sırasında artarak bir sapma oluşturdu. Bu durum, vadeli işlemler piyasasında APT’ye yönelik talebin artması halinde fiyatın tersine dönmesinin yakın olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin’in önümüzdeki saatlerdeki performansı her iki yöne doğru APT Coin’i sürükleyebilir.

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