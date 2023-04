Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 30 bin doların altında, 29 bin 695 dolardan işlem görmeye devam ederken ünlü piyasa analistleri ve uzmanları en büyük kripto paranın yaklaşan ünlü halving (blok ödülü yarılanması) yarılanmasının öncesinde yüzde 500’ü bulan bir fiyat artışı döngüsüne girmeye hazır olabileceğini öne sürüyor.

Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması

Geçmiş verilere bakıldığında, Bitcoin’in blok ödülü yarılanma döngülerinin BTC fiyatı üzerinde son derece pozitif bir etkiye sahip olduğu ve her yarılanma etkiliğinin fiyatta sert yükselişlerin fitilini tetiklediği görülüyor.

Bitcoin’in blok ödülü yarılanma döngüleri yaklaşık olarak her dört yılda bir ya da her 210 bin blokta bir gerçekleşir. Her blok ödülü yarılanması sırasında, madencilerin bir bloku başarıyla çıkarmaları karşılığında aldıkları BTC cinsinden blok ödülü yüzde 50 oranında düşürülür. Üretilen Bitcoin miktarındaki bu düşüş yeni BTC’lerin yaratılma hızını etkili bir şekilde azaltarak kripto paranın değerinde kıtlığa dayalı bir şekilde yükselmesini sağlamaktadır.

Önceki blok ödülü yarılanma döngülerine bakıldığında, her blok ödülü yarılanmasının öncesinde ve özellikle de sonrasında önemli fiyat artışları olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. Örneğin, 2012’deki ilk blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin’in fiyatı yüzde 2 bin 830 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı. Bunu takip eden 2013, 2015, 2019 ve 2020 yıllarında ise BTC fiyatının sırasıyla yüzde 566, yüzde 6 bin 400, yüzde 99 ve yüzde 487 oranında arttığı görüldü.

Bitcoin Rezerv Riski

Bitcoin için geçmiş parabolik fiyat hareketlerini işaret eden bir diğer önemli bir metrik ise Bitcoin Rezerv Riski metriğidir. Bitcoin Rezerv Riski metriği 0 seviyesinin üzerine çıkması genellikle önemli değer kazanımlarından önce gelir. Şu anda Bitcoin Rezerv Riski metriği bir kez daha 0 seviyesini geçti, bu yakın geelcekte başka bir önemli fiyat artışının olacağının göstergesi olabilir.

Bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanma etkinliği yaklaşırken, birçok yatırımcı en büyük kripto paranın performansını ve başka bir büyük fiyat artışı potansiyelini yakından takip ediyor. Geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekteki fiyat hareketleri için garanti bir eğilime işaret etmiyorlar da, blok ödülü yarılanmasıyla ilişkili geçmiş eğilimler ve Bitcoin Rezerv Risk metriğinin son şekli Bitcoin‘in yeni bir önemli yükseliş döngüsünün eşiğinde olabileceğini gösteriyor.