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Bunun Sonu Yok Mu? Herkes Kripto Parasını Çekerse Gözde Altcoin’e Ne Olacak?

Geçtiğimiz günlerde ev sahipliği yaptığı yükseltmenin ardından gözle görülür bir fiyat artışı yaşayan altcoin için soru işaretleri oluşmaya başladı.
13:00
18 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Shanghai yükseltmesinin ardından ETH fiyatı yukarı yönlü hareketine devam etti ve hatta 2.000 dolar seviyesini aştı. Piyasadaki taze likidite işlem hacminde büyük bir artışa neden oldu, ancak uzmanlar ETH fiyatının tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlamadan önce bir miktar düzeltme yapacağına inanıyor.

Ethereum Madencilerinde Son Durum

Ayrıca, madencilerin ve madencilik havuzlarının ETH’yi sürekli olarak geri çekmesi Ethereum fiyatı üzerinde ek satış baskısı yaratabilir. ETH fiyatı bu hafta 2.000-2.150 dolar aralığında işlem görüyor.

F2Pool madencilik havuzunun kurucu ortağı Chun Wang’a (satofishi.eth) bağlı cüzdan adresi, Şangay (Shapella) yükseltmesinden sonra son 2 gün içinde büyük miktarda ETH çekti. Şimdiye kadar, 3.500 para çekme işleminde 33 milyon doların üzerinde değere sahip 15.886,72 ETH çıkarıldı. Etherscan verilerine göre, bugün Binance’e 3 milyonun üzerinde değere sahip 1.420 ETH aktardı. Şangay yükseltmesinden sonra kripto borsalarına ETH akışı artıyor.

Balinalar da Ethereum’u (ETH) kripto borsalarına aktarıyor. Lookonchain, bugün “0x2E5f” adlı bir balinanın tam para çekme işlemini seçtiğini ve toplam 25.855 ETH çekerek 22.000 ETH’yi 13,26 milyon USDT karşılığında Binance’e aktardığını belirtti. Whale Alert verileri de bilinmeyen bir cüzdandan Coinbase’e 17.284 ETH aktarıldığını bildirdi.

ETH Fiyatı 2.000 Doların Altına Düşecek

ETH fiyatı Cuma gününden bu yana yatay seyretmeye devam ediyor ve fiyat şu anda 2.102 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyesi sırasıyla 2.057 ve 2.104 dolar. Ayrıca, işlem hacmi de son birkaç günde yükseldikten sonra yatay seyrediyor.

Ethereum spot ve türev işlem verileri, önümüzdeki birkaç gün içinde sınırlı fiyat hareketine işaret ediyor. Ayın düşük işlem hacmiyle sona ermesi ve ETH para çekme işlemlerinin artması halinde 2.000 doların altına inilmesi mümkün olabilir.

TokenUnlocks, Shapella yükseltmesinden bu yana 592 binden fazla para çekme işleminde 1,06 milyon ETH çekildiğini açıkladı. Sırada yaklaşık 1 milyon ETH çekilmesi ve önümüzdeki 12 saat içinde 16 bin ETH çekilmesi bekleniyor.

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