Gary Gensler'in uygulamalarından memnun olmayan bir ABD temsilcisi, yeni bir tasarı konusunda çalışmalara başladığını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Warren Davidson, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’in görevden alınmasına yol açabilecek bir yasa tasarısı sunmayı planladığını açıkladığı için kripto meraklıları kutlama yapmak için bir nedene sahip olabilir.

Davidson’ın bu hamlesi, Gensler’in kripto para alanında aşırıya kaçtığını düşündüğü şeylere bir yanıt olarak geldi ve SEC’in önerdiği borsa yeniden tanımlaması yaygın eleştirilere neden oldu. Düzenleyiciler ve Bitcoin topluluğu arasındaki gerilim arttıkça, Gensler’in kaderi ve kripto düzenlemesinin geleceği belirsizliğini koruyor.

SEC Sorumlu Mu Tutulacak?

Gensler, borsa terimini yeniden tanımlama önerisi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Gensler, 14 Nisan’da düzenlenen bir toplantıda, önerilen değişiklikleri savunarak, daha fazla brokeri düzenleyici inceleme altına alabileceklerini ve bir borsayı tanımlayan kuralları modernize edebileceklerini ve sonuçta yatırımcılara ve piyasalara fayda sağlayabileceklerini belirtti.

Ancak Davidson, Gensler’in önerisine karşı çıktı ve Twitter’da Gensler’i görevinden alacak bir yasa tasarısı sunma niyetinde olduğunu duyurdu. Davidson’ın önerisi, Gensler’in pozisyonunun yönetim kuruluna rapor verecek bir icra direktörü ile değiştirilmesini öneriyor ve eski SEC başkanlarının bu rol için uygun olmayacağını açıkça belirtiyor.

Kripto Topluluğundan SEC’e Eleştiri

SEC, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla birkaç Bitcoin borsası ve platformuna karşı aktif olarak yaptırım uygulamakta. Bununla birlikte, kripto topluluğundaki bazı kişiler SEC’i aşırı agresif olmakla ve sektördeki yenilikleri engellemekle suçladı.

SEC’in eylemlerine yanıt olarak, kripto para endüstrisindeki bazı önde gelen isimler, topluluğun kriptonun annesi olarak adlandırdığı SEC komisyon üyesi Hester Peirce de dahil olmak üzere ajansa karşı konuştu.

Peirce: SEC Düzenlemeleri Reddediyor

Peirce, ajansın kripto para endüstrisindeki yeni teknolojileri düzenleme yaklaşımıyla ilgili endişelerini dile getirerek SEC’i gerçek sorunları ele almadan düzenleyici erişimini genişletmekle ve yeni teknolojilere ve iş modellerine uyum sağlamak için mevcut düzenlemeleri benimsemeyi reddetmekle suçladı.

Peirce ayrıca SEC’in sektör üzerinde kontrol sağlamanın bir yolu olarak bildirim ve yorum kural koyma sürecini kullanmasını da eleştirdi. Halkın önerilen düzenlemeler hakkında yorum yapmasına olanak tanıyan bu sürecin, şirketleri bu alanda yenilik yapmaktan caydırmak için bir tehdit olarak kullanıldığını savundu.

Komisyon üyesine göre, SEC’in kripto endüstrisini anlamaması, önerilen kural değişikliklerinde belirsizliğe ve kafa karışıklığına yol açtı. Ajansın yeni düzenlemeler önermeden önce geri bildirim toplamak ve sektörü daha iyi anlamak için bir konsept bülteni yayınlaması gerektiğini öne sürdü. Peirce’in yorumları, kripto topluluğundaki bazı kişiler arasında SEC’in inovasyonu boğduğu ve sektörün büyümesini engellediği yönünde artan bir duyguyu yansıtıyor.