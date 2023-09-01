Yeni bir sıfır Bilgi İspatı teknolojisi (ZK-proof), Ethereum blockchain ağı geçmiş verilerine erişme ve doğrulama yeteneğini geliştirecek ve derin zincir doğrulaması ağın kullanılabilirlik engeli olarak gösterilecek. Bu teknoloji, Ethereum’un şeffaflık ve erişilebilirlik ilkelerine uygun olarak çalışırken, hesap kurtarma ve sigorta protokolleri gibi farklı kullanım durumlarını da destekliyor. Kullanıcılar, geçmiş verilere erişim sağlayarak çeşitli uygulamalar geliştirebilecekler.

Blockchain Teknolojisinde Yeni Bir Dönem

Teknoloji firması Herodotus, kullanıcıların üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan Ethereum blockchain ağının herhangi bir noktasındaki verileri doğrulamasına olanak tanıyan depolamaya dayanıklı kriptografi kullanan on-chain akümülatörünü piyasaya sürdü. Çözüm matematikçi Eli Ben-Sasson tarafından icat edilen StarkWare’in STARK kanıtlarını kullanıyor.

StarkWare, Herodotus’a öz yinelemeli kanıtları kullanarak gelişmiş ölçeklendirme verimliliği sağlayan hizmeti SHARP’ın özel olarak oluşturulmuş bir örneğini sundu. SHARP, bir sanal makinenin paralel ve gerçek zamanlı olarak işlemlerin veya blokların ispatlarını üreterek ve bunları bir sonraki ispata gruplayarak “ispatların ispatlarını” sağlamasına olanak tanıyor. Biraz daha teknik bir düzeyde açıklamak gerekirse akümülatör blok başlıklarını saklayan bir önbellek görevi görür. Akümülatörün önbelleğinde bir başlık varsa, ilgili hesaplama bunu doğrulama için kullanabilir.

Adından da anlaşılacağı üzere zincir üzerindeki akümülatör esasen önceki kanıtları toplayan kanıtları biriktirerek Ethereum blockchain ağını ve ilgili verileri ağın geçmişindeki herhangi bir noktada doğrulamak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltıyor.

Ethereum Blockchain Geçmişine Erişilebilecek

Herodotus baş teknoloji sorumlusu Marcello Bardus, teknolojinin blockchain ağının tamamını blockchain ekosisteminde dolaşma ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtiyor:

“Bunu zincir dışında yapabilir, bir akümülatör oluşturabilir ve zincirin kendisinde tüm zincirden yineleme yapmadan yalnızca belirli bir bloğu seçebiliriz.”

StarkWare, depolama kanıtlarının verileri izlemek ve doğrulamak için üçüncü taraf kanıtlara dayanan zincirler arası köprülere alternatif olarak çığır açabileceğini belirtiyor. Herodotus kurucu ortağı Kacper Koziol, akümülatörün Ethereum’un şeffaflık ve erişilebilirlik blockchain ilkelerine uyum sağlamak için uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bir yenilik olduğunu sözlerine ekledi. Teknoloji esasen herhangi bir kullanıcının Ethereum’un geçmişindeki herhangi bir noktaya erişmesine olanak tanıyacak.

“Bu çok güçlü olacak. Blockchain tarihinde ilk kez insanlar herhangi birinin zincir üzerindeki bilgilerinin herhangi bir yönünün doğruluğunu kanıtlayabilecekler.”

İki ekip, Ethereum blockchain ağı verilerine otonom olarak erişme ve doğrulama konusundaki öncü yetenekten yararlanarak “Web2 eşdeğeri uygulamalar” oluşturmak için depolama kanıtlarının potansiyelini vurguluyor. Hesap kurtarma, zincir üzerindeki verileri doğrulama becerisinin meşhur bir ölü adamın anahtarını tetikleyebileceği veya akıllı sözleşme ödemelerini tetiklemek için geçmiş zincir üzerindeki olayları kullanan sigorta protokollerini otomatikleştirebileceği potansiyel bir kullanım durumu olarak lanse ediliyor.